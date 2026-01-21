備戰AI激烈競賽 Meta技術長：新團隊已交付首批模型

Meta Platforms技術長博斯沃斯今天指出，公司新成立的人工智慧（AI）實驗室本月已在內部交付其首批備受關注的AI模型。（歐新社）

Meta Platforms技術長博斯沃斯今天指出，公司新成立的人工智慧（AI）實驗室本月已在內部交付其首批備受關注的AI模型。

路透報導，博斯沃斯（Andrew Bosworth）在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）年度會議場邊記者會表示，去年成立的Meta超級智慧實驗室（Meta Superintelligence Labs）團隊所開發的AI模型展現龐大潛力。

博斯沃斯提到，這支團隊「基本上才投入工作6個月，甚至不到6個月」，其開發的AI模型「表現非常好」。

多家媒體去年12月曾報導，Meta正研發一款以「酪梨」（Avocado）為代號、預計今年第一季發布的文字AI模型，還有一款以「芒果」（Mango）為代號、聚焦圖像及影片的AI模型。

博斯沃斯未說明是哪款模型已在公司內部交付。

Meta執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）先前大動作調整其AI部門領導層、成立新實驗室並用天價酬勞挖角人才，希望讓公司在這競爭激烈的科技戰中勝出，Meta付出的努力因此備受關注。

Meta因之前推出的Llama 4模型表現不佳而受到批評，同時Alphabet旗下的谷歌（Google）等對手把握時間，在深具變革性且獲利豐厚的AI競賽中取得領先。

博斯沃斯也坦言，新AI模型的技術目前尚未完成開發。

談及一般的AI模型開發週期，博斯沃斯說道：「AI的訓練完成後還有大量工作要做，才能真正提供可讓公司內部與消費者使用的模型。」

不過他強調，Meta自去年起對AI所下重大賭注已開始看到回報。

