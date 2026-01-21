從未有人涉足阿蘇火山口！戴防毒面具重啟搜索 台灣遊客仍下落不明

直升機墜毀在火山口內，警消坦言從未有人涉足過，這次搜索行動充滿未知數。（圖翻攝自X平台）

載有2名台灣籍遊客的觀光直升機昨（20日）墜毀在阿蘇火山中岳火山口內，今（21日）上午警消重啟搜救活動，不過火山口內從未有人涉足，加上火山氣體濃度必須佩戴防毒面具，搜救人員坦言這次救援工作充滿未知數，「連能不能下去都還不確定。」

綜合日本媒體報導，今上午由警察、消防及氣象廳組成約50人的搜救團隊，開始確認前往墜機地點的路線及火山口周邊的氣體濃度。然而，早上開始現場便飄著雪，現場濃霧瀰漫，導致搜救行動極其困難，完全無法看見火山口內的機體殘骸。

阿蘇中岳是組成阿蘇山的「阿蘇五岳」之一，是1座海拔1506公尺的活火山，根據消防部門表示，今上午現場的火山噴發氣體濃度為5ppm，必須配戴防毒面具才可進行搜救活動，但火山口內壁從未有人涉足，阿蘇廣域消防本部中部消防署長矢野和彦坦言：「從來沒有人下去火山口壁內部過，不知道那裡的環境究竟如何……連能不能下去都還不確定，難度非常高。」直接這次搜救工作充滿未知數。

目前搜救隊已分成兩路確認前往墜落地點的路線，這是一場從未經歷過的嚴苛任務，同時由於霧氣在下午開始消散，救援單位決定採取放飛無人機等方式，找尋失蹤的2名台灣遊客及直升機駕駛。

