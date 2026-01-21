為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    從未有人涉足阿蘇火山口！戴防毒面具重啟搜索 台灣遊客仍下落不明

    2026/01/21 14:28 即時新聞／綜合報導
    直升機墜毀在火山口內，警消坦言從未有人涉足過，這次搜索行動充滿未知數。（圖翻攝自X平台）

    直升機墜毀在火山口內，警消坦言從未有人涉足過，這次搜索行動充滿未知數。（圖翻攝自X平台）

    載有2名台灣籍遊客的觀光直升機昨（20日）墜毀在阿蘇火山中岳火山口內，今（21日）上午警消重啟搜救活動，不過火山口內從未有人涉足，加上火山氣體濃度必須佩戴防毒面具，搜救人員坦言這次救援工作充滿未知數，「連能不能下去都還不確定。」

    綜合日本媒體報導，今上午由警察、消防及氣象廳組成約50人的搜救團隊，開始確認前往墜機地點的路線及火山口周邊的氣體濃度。然而，早上開始現場便飄著雪，現場濃霧瀰漫，導致搜救行動極其困難，完全無法看見火山口內的機體殘骸。

    阿蘇中岳是組成阿蘇山的「阿蘇五岳」之一，是1座海拔1506公尺的活火山，根據消防部門表示，今上午現場的火山噴發氣體濃度為5ppm，必須配戴防毒面具才可進行搜救活動，但火山口內壁從未有人涉足，阿蘇廣域消防本部中部消防署長矢野和彦坦言：「從來沒有人下去火山口壁內部過，不知道那裡的環境究竟如何……連能不能下去都還不確定，難度非常高。」直接這次搜救工作充滿未知數。

    目前搜救隊已分成兩路確認前往墜落地點的路線，這是一場從未經歷過的嚴苛任務，同時由於霧氣在下午開始消散，救援單位決定採取放飛無人機等方式，找尋失蹤的2名台灣遊客及直升機駕駛。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播