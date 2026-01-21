學者透露張文危險程度連哥哥結婚也不敢邀 怕他婚宴上大開殺戒

張文犯下北捷隨機殺人案後墜樓身亡。（記者王冠仁翻攝）

國立中正大學犯罪研究中心今天公布去年度民眾對警察重點施政作為滿意度研究調查，其中犯罪防治學系暨研究所教授兼犯罪研究中心執行長許華孚，正是參與張文隨機殺人案的犯罪動機鑑定學者。許透露，張文社會關係斷裂、工作不穩，危險程度，跟哥哥發展落差大，導致張文出現強烈自卑感，危險程度甚至讓他哥哥在結婚時，還拜託母親不要邀請張文出席，深怕張文在婚宴上大開殺戒。

許華孚指出，由於張文在犯案後自殺，動機無從得知，專案小組為了釐清，派員全面清查他生前的交友狀況，訪談人數超過120人，連他國中時期愛慕的女同學，就算移民去美國，也設法跨海訪談，但根據這些訪談內容，初步確認他在國中前的相關狀況都尚屬正常。

案發後，專案小組也全面爬梳張文的數位足跡，發現張文經常瀏覽跟性虐待有關的網站，高達6千多筆；由此可見，張文具有性虐待、性壓迫、虐待女性的特質。

許華孚還說，根據張文墜樓的姿勢來看，他是從背後墜地，狀似從容。根據這點，可以判斷出張文墜樓的行為，是一種英雄主義的展現，如果是逃跑，直接跳下去就好，但他以這樣的方式墜樓，還透露出希望世人記住他的念頭。

許華孚表示，張文哥哥表現很好，但張文相較之下就沒那麼突出，張文在長期的比較、落差中，發展出強烈的自卑感，進一步導致他出現偏差行為跟想法。張文哥哥曾說，張文在念書時期，就經常拿BB槍出來把玩、射擊；張文哥哥甚至在先前結婚時，還拜託母親不要邀請張文，因為他哥哥深怕他在婚禮上殺了自己跟妻子。

