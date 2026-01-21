為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    搶匪惹錯人！美國田徑辣妹倫敦自拍遭搶手機 「全力衝刺」秒追回

    2026/01/21 14:19 即時新聞／綜合報導
    美國田徑選手伊莉莎在倫敦自拍時，遭竊賊奪走手機。（擷取自TikTok帳號@Independent）

    美國一名女子近日和男友在英國倫敦旅遊時，遭竊賊當街搶走手機，然而，竊賊顯然選錯目標了，這名女子其實是一名田徑選手，專攻短跑和長跑，在女子意識到自己被搶了，旋即「進入狀態」全力衝刺，幾分鐘後就成功攔下竊賊並奪回手機。

    《每日郵報》 報導，來自德州的伊莉莎白（Elizabeth Lopez Aguilar），今年24歲，事發當天，她在倫敦為男友亞伯拉罕（Abraham Tahtou）慶祝生日，兩人在維多利亞堤岸（Victoria Embankment）架設手機錄影，正準備要對著鏡頭說話時，突然一名男子衝上前奪下手機，鏡頭剛好錄下這一瞬間。

    伊莉莎白表示，自己起初以為是惡作劇，直到意識到情況不對，立即全速奔跑，展現身為田徑選手的速度，男友見狀也一起加入追逐，兩人很快就抓到竊賊。伊莉莎白說，她長期參加短跑和鐵人三項比賽，「我真的認為這個竊賊根本不知道他惹的是誰。」

    她強調，竊賊並未反抗，手機也順利取回，由於未受到損失，最終沒有報警或採取進一步法律行動。

