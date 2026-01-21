為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    不是AI！俄堪察加半島世紀暴雪 公寓外出現「7層樓高滑雪山坡」

    2026/01/21 14:37 即時新聞／綜合報導
    俄羅斯堪察加半島連日降下暴雪，當地許多民宅與高樓大廈被埋進雪堆中，民眾苦中作樂將雪堆當成天然滑雪場玩樂。（圖擷取自@BRICSinfo、@konstructivizm社群平台「X」，本報合成）

    俄羅斯堪察加半島連日降下暴雪，當地許多民宅與高樓大廈被埋進雪堆中，民眾苦中作樂將雪堆當成天然滑雪場玩樂。（圖擷取自@BRICSinfo、@konstructivizm社群平台「X」，本報合成）

    位於俄羅斯遠東地區的堪察加半島（Kamchatka Peninsula），遭遇60年以來規模最大的冬季暴雪，連日降雪導致多地出現高度驚人積雪，整座城市宛如極寒末日世界。俄媒指出，這場罕見雪災造成交通癱瘓、許多民宅與高樓大廈被埋進雪堆中，亦有當地民眾苦中作樂，直接把積雪當成天然滑雪場玩樂，奇景也在網上掀起熱論。

    綜合外媒報導，根據俄羅斯氣象監測站資料，堪察加半島從今年1月初開始，因強烈寒流席捲該地區，連日降雪導致多地城市、道路的積雪厚度深度逾2.5公尺，導致至少2人因清理積雪死亡、交通嚴重癱瘓，讓當局宣布進入緊急狀態。當地官員與科學家指出，距離上次堪察加半島出現如此極端的狂風暴雪，已要追溯至1970年代初期。

    報導指出，堪察加半島彼得羅巴甫洛夫斯克市（Petropavlovsk-Kamchatsky）受到暴雪影響，室外一座又一座的巨大雪堆，整座城市彷彿被白雪吞沒。當地民眾陸續在社群媒體分享「暴雪日常」，像是徒手挖開家門口的雪牆、從雪堆開闢出可行走的道路、利用器具挖找被數公尺厚雪山掩埋住的汽車，甚至爬上雪堆與紅綠燈合影一起合影。

    最引發全球網友震驚的畫面，莫過於堪察加半島一排排高樓公寓室外牆，出現至少7層樓高的巨大雪坡，形成天然滑雪場，許多受困家中的住戶苦中作樂，直接把高聳的雪堆坡當成滑梯來玩，將災情當成另類的滑雪體驗。起初不少網友質疑，這是透過AI生成的虛假畫面，但當地居民與媒體跳出來證實，如此誇張的景象確實是當地現況。

