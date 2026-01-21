為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日觀光局昔推從空中看活火山魅力 悄下架阿蘇火山直升機遊覽資訊

    2026/01/21 15:39 即時新聞／綜合報導
    日本熊本縣阿蘇山中岳火口周邊，是訪日外國旅客的人氣景點，其中俯瞰火山口景象的遊覽直升機，更被認為是阿蘇山觀光的「王牌行程」。（美聯社）

    日本熊本縣阿蘇山中岳火口周邊，是訪日外國旅客的人氣景點，其中俯瞰火山口景象的遊覽直升機，更被認為是阿蘇山觀光的「王牌行程」。（美聯社）

    日本熊本縣阿蘇山中岳火口周邊，是訪日外國旅客的人氣景點，其中俯瞰火山口景象的遊覽直升機，依時間不同費用約6000至12000日圓不等（約新台幣1200-2400元），許多遊客紛紛分享乘坐體驗，更被認為是阿蘇山觀光的「王牌行程」，連日本觀光局（JNTO）網站都推薦的觀光方案，不過昨（20日）發生台灣遊客搭乘直升機墜落在火山口內後，網站悄悄下架相關資訊。

    阿蘇山是外國旅客訪日的熱門景點之一，根據日本環境省資料顯示，2024年造訪包含阿蘇山在內的「阿蘇九重國立公園」的訪日旅客約118萬人次，在全國國立公園中，僅次於包含富士山的「富士箱根伊豆國立公園」，排名第二。

    搭乘直升機近距離看火山口是許多人前往阿蘇火山觀光的必選行程，連日本觀光局（JNTO）網站都以「從空中見識活火山的魅力」為題，來介紹、推薦該行程，文中介紹「搭上直升機，從獨家角度一窺阿蘇山煙霧繚繞的巨大火山口 從空中一睹阿蘇山火山口噴煙的景象。搭乘觀光直升機，鳥瞰巨大的阿蘇山火山口，欣賞火山煙霧噴湧的景象與火山口翠綠的水色。在不同季節，還有機會看見九州杜鵑的粉紅花朵或遼闊雪景，甚至是季節性策略燒除農法（野燒）所產生的火焰與濃煙。」

    文中強調，當火山口因瓦斯管制而禁止地面參觀時，從空中俯瞰是見證大自然力量的最佳替代方案。

    根據觀光直升機營運方網站，直升機觀光有多種行程，時間最短的4分鐘「阿蘇山麓行程」，大人收費6000日圓（約新台幣1200元），可以鳥瞰北外輪和米塚地區。

    7分鐘、要價每位大人1萬日圓的「俯瞰震撼火山口」航線，號稱可以近距離從活火山上空俯瞰岩漿，感受來自大自然的超級震撼。10分鐘、每人1萬4000日圓的「超值感受阿蘇山」航線，鳥瞰包括米塚、草千里、中岳火山口等亮點。3人包一架直升機則要價6萬日圓，可以享受15分鐘空中觀光。

    不過昨（20日）發生台灣遊客搭乘直升機墜落在阿蘇中岳火山口內後，網站悄悄下架相關資訊。

    日本觀光局（JNTO）網站悄悄下架阿蘇火山直升機遊覽相關資訊。

    日本觀光局（JNTO）網站悄悄下架阿蘇火山直升機遊覽相關資訊。

