千里尋愛變悲劇！美籍男為見網友駕遊艇橫跨大西洋 上岸秒被捕

克拉斯諾達爾邊疆區法院新聞處發布圖片顯示，美國公民查爾斯·韋恩·齊默爾曼坐在一艘靠岸在俄羅斯索契的遊艇上。（路透）

一名美國男子為與網路上相識的俄羅斯女子見面，獨自駕駛遊艇從美國東岸出發，歷時近一年橫跨大西洋、地中海及黑海抵達俄國南部港口。然而，這段跨洋尋愛之旅卻因其遊艇內藏有自衛用的槍械彈藥，演變成一場牢獄之災。俄羅斯法院於週一（20日）宣布，該名美國公民齊默曼（Charles Wayne Zimmerman）因非法攜帶武器越境罪名成立，被判處5年有期徒刑。

《路透》報導，俄羅斯克拉斯諾達爾邊疆區（Krasnodar region）的索契法院發表聲明指出，齊默曼的這場漫長航程始於2024年7月。當時他獨自駕駛遊艇，從美國北卡羅來納州啟航，首先橫跨大西洋抵達葡萄牙，隨後一路穿過地中海與黑海。歷經約11個月的海上孤獨長征，他終於在2025年6月抵達俄羅斯南部重要港口索契（Sochi）。

請繼續往下閱讀...

法庭資料顯示，齊默曼此行的動機是為了見一名來自喀山（Kazan）的俄羅斯女網友。然而，當遊艇停靠索契港口時，俄羅斯邊境安全官員在船上搜出一支步槍及大批雷明登（Remington）子彈，齊默曼隨即遭到逮捕。這場本應寫下浪漫結局的「現代尋情記」，在踏上俄羅斯土地的第一刻便宣告破碎。

在庭審過程中，齊默曼坦承非法攜帶武器入境的指控。但他向法官解釋，他在出發前「並未費心鑽研俄羅斯聯邦的法律」，天真地以為在公海航行時，為了應對海上威脅而存放於船上的自衛武器，只要始終保持在船艙內不帶上陸地，即不構成違法。他強調，這支步槍純粹是用於「海上自衛」，而非針對俄羅斯國境。

儘管齊默曼表示悔意且辯稱無犯罪意圖，索契法院仍採取嚴厲立場。法官認定齊默曼在進入俄羅斯領海前未依規定申報危險物資，已嚴重牴觸俄羅斯聯邦的國境邊界法與武器管制條例。最終，齊默曼被判處5年有期徒刑，並須在俄國監獄內服刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法