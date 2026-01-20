零下14度斷水斷暖！俄軍狂炸基輔 5635棟住宅慘變「冰窖」

烏克蘭軍方20日凌晨於基輔上空擊落俄軍飛彈。（路透）

烏克蘭首都基輔正遭逢冬季以來最嚴峻的能源危機。根據《法新社》報導，俄羅斯軍方於20日凌晨發動大規模空中襲擊，在攝氏零下14度的低溫中，重創基輔及全烏共7個地區的能源設施。烏克蘭外交部長西比哈強烈譴責，俄羅斯總統普廷正對平民發動一場「種族滅絕戰爭」。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）透過社群平台證實，這波大規模空襲導致5635棟住宅建築失去暖氣供應，約佔全基輔公寓大樓的一半。由於電網與水源設施受損，市區同時面臨斷電與停水，所有學校將停課至2月，路燈也全面調暗，以維持電網穩定。

烏克蘭空軍統計，俄軍在這一波攻勢中，發射了339架長程攻擊無人機及34枚飛彈。基輔近郊一名50歲男子在此次攻擊中罹難。

烏外長喊話達沃斯領袖：這是給世界的起床號

此次攻擊適逢世界經濟論壇（WEF）於瑞士達沃斯（Davos）召開。烏克蘭外長西比哈指控，俄軍針對能源基礎設施的攻擊，是針對婦女與兒童的「野蠻打擊」。他在社群媒體上直言，這場襲擊是給正在達沃斯集結的世界領袖們的一記「起床號」，敦促盟友必須立即提供防空系統援助。

西比哈強調：「如果烏克蘭沒有持久的和平，歐洲就不會有和平。」目前國際刑事法院（ICC），已針對主導襲擊烏克蘭電網的兩名俄羅斯軍方高層發布逮捕令，認定此類行動已構成戰爭罪。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，儘管俄軍攻勢猛烈，但烏軍在攻擊發生前一天，剛收到一批防空飛彈與彈藥。他指出：「我們終於收到了必要的飛彈，這對緩解今日的災難起到了顯著作用。」

這已是基輔能源網絡在短短10天內，遭遇的第二次嚴重打擊。本月9日，俄軍也曾發動類似襲擊導致半數區域斷熱。克里姆林宮則一貫聲稱僅針對軍事目標，並將戰爭持續的原因歸咎於烏方。

