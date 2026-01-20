阿蘇火山直升機失聯 熊本警發現機體「嚴重毀損」無法接近

今日下午4時10分左右，熊本縣警的直升機在阿蘇中岳第一火口東北側的山坡發現疑似墜落的機體。（美聯社）

載有2名台灣旅客的一架直升機，今天上午在日本熊本縣阿蘇山山頂附近疑似墜落，日本警方下午已在阿蘇中岳第一火口東北側的山坡發現疑似墜落的機體，日媒報導，機體已嚴重毀損，目前處於無法接近的狀態。

KAB熊本朝日放送報導，20日上午11時過後，消防單位接獲來自智慧型手機的自動衝擊通報，隨後警方與消防持續展開搜尋行動。直到下午4時10分左右，熊本縣警的直升機在阿蘇中岳第一火口東北側的山坡發現疑似墜落的機體。經由機體編號確認，該機正是先前失聯的那架直升機。

這架直升機在當地時間上午10點50分從阿蘇市觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」起飛，預定飛行約10分鐘的觀光行程，可以俯瞰草千里與阿蘇中岳，直升機駕駛為一名64歲男性，載有2名台灣籍旅客，分別為41歲男性和36歲女性。

朝日新聞報導，直升機飛至阿蘇中岳火口附近時，消防單位的系統接獲智慧型手機自動衝擊通報。營運公司說明，事故發生時，直升機本身也曾發出緊急訊號。但未接獲駕駛的緊急無線電通聯，手機亦無法取得聯絡。

營運公司人員表示，目前事故原因尚不明。該機依規定每飛行50小時進行一次基本整備，距離上次整備僅飛行約12小時，平日每日飛行約2至3小時。駕駛也有10年以上的經驗，並無身體不適的狀況。

每日新聞報導，相關人士透露，這趟飛行是今天的第3趟，該設施同款的「Robinson R44」直升機，在2024年5月也曾發生過迫降事故，造成男性飛行員與一對男女乘客共3人重傷。

