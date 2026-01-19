為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    中國出生率創1949年以來新低 專家：育兒補助難有效提升

    2026/01/19 22:25 編譯林家宇／綜合報導
    據北京官方統計，2025年中國出生率創1949年以來新低，總人口連4年負成長。（法新社）

    據北京官方統計，2025年中國出生率創1949年以來新低，總人口連4年負成長。（法新社）

    中國國家統計局19日公布2025年人口結構數據，備受關注的生育率從2024年每千人出生數6.39下跌至5.63，創下1949年中華人民共和國成立以來最低數字，也使得全國人口數連續4年負成長。

    為了改善急劇下滑的生育率，北京祭出的措施包括增加陪產、育嬰假，2025年起出生的新生兒每名每年補助3600元人民幣（約台幣1.6萬）直到三歲，修法調整結婚註冊流程，啟動免費公共學前教育計畫，並對事後避孕藥、保險套等避孕用品增課13％增值稅。

    獨立人口統計學家何亞福向「彭博」指出，中國政府推出的生育補助效益，遠不足以使生育率有感提升。生育率下降的原因則在於年輕人結婚意願不高，以及生育年齡女性人口下降，過去5年減少1600萬人。

    生育年齡女性族群縮減部分歸咎始於1980年代的一胎化政策。該政策引發強制墮胎、絕育、暴力執法及醫療疏失等弊病，加上重男輕女觀念，導致大量女嬰被棄養或夭折。中國官方分別在2015年實施二胎，2021年實施三胎政策。

