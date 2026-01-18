為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    加總理嗨喊中國將開放免簽 加拿大人撻伐：要讓我們成中國一省？

    2026/01/18 19:19 即時新聞／綜合報導
    加拿大總理卡尼近日訪中。（路透）

    加拿大總理卡尼近日訪中。（路透）

    近日前往中國進行國是訪問的加拿大總理卡尼（Mark Carney），繼宣布大幅調降部分中國電動車稅率的重大貿易協議之後，今天（18日）又透露中國將對加拿大人開放免簽。看到自家總理立場大變，對中態度軟化甚至越走越近，大批加拿大網友發聲痛批，還有人嘲諷加拿大「正在成為中國一省」。

    卡尼試圖修復與中國的關係，近日訪中引發外界關注。據悉，他在中國簽署一系列協議，包括加拿大將允許4萬9000輛中國電動車以6.1%的稅率進口，而非現時的100%稅率。該消息曝光後，不少加拿大人擔憂這將對加國製造業造成重大衝擊。

    卡尼今天又在X平台發文透露：「加拿大有近200萬名華裔同胞，其中許多人的親友就居住在大洋彼岸。隨著我們重新建立雙邊關係，中國已承諾近期將允許加拿大公民免簽入境。」

    該推文發布到現在已有超過150萬人次觀看，逾5000人留言熱議，大多數網友都是負面反應，不少人翻出卡尼在大選前曾稱中國是「最大安全威脅」的發言片段，如今卻轉頭與中國建立友好關係，痛批這是政治投機與背叛，也有一票人擔憂免簽和擴大中國合作會給中共更多影響力滲透空間，尤其是針對加國選舉與公共安全。甚至有人丟出梗圖，狠酸卡尼正在讓加拿大「成為中國的一省」，此舉恐激怒美國。

    推文底下的加拿大網友紛紛表示，「想像一下，居然有人會為了與中國聯手打造所謂的『世界新秩序』而感到自豪……R.I.P加拿大」、「別忘了這傢伙曾經說過中國是全世界最大的威脅」、「既然這關係這麼好，那你覺得當初為什麼有這麼多人要逃離中國？」、「太棒了，共產主義，你現在打算公開擁抱它了嗎？」、「Canada要變『Chinada』了嗎？」、「令人失望透頂，你竟然在與一群和你沒有任何共同核心價值的人建立關係」、「準備下台吧，你背叛了所有相信你的人！」

