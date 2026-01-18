戰火下的奧運夢！烏克蘭青少年堅持廢墟中訓練 備戰冬奧

烏克蘭北部城市切爾尼戈夫的一座國家級滑雪訓練基地，儘管在2022年遭俄軍狂轟濫炸，建築淪為廢墟，目前仍有約350名年輕運動員堅持在焦土中受訓。（美聯社）

烏克蘭北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）的一座國家級滑雪訓練基地，儘管在2022年遭俄軍狂轟濫炸，建築淪為廢墟，目前仍有約350名年輕運動員堅持在焦土森林中受訓。這些青少年在警報聲與無人機轟鳴中，反覆練習越野滑雪與射擊，一旦空襲警報響起，便熟練地棄下雪板進入地下掩體避難。這座誕生烏國首枚奧運獎牌的基地，如今成為堅韌的象徵。

據《美聯社》報導，切爾尼戈夫距離首都基輔約2小時車程，是俄軍侵烏初期推進的關鍵路徑。該市的「奧運預備體育滑雪基地」曾是孕育無數名將的搖籃，如今周邊佈滿未爆彈，宿舍屋頂被炸飛，訓練設施殘破不堪。

67歲的教練沃恰克（Mykola Vorchak）指出，戰爭徹底改變了孩子們的心理，他們對空襲警報與爆炸聲已習以為常，展現出超越年齡的冷靜。冬季時，選手在積雪路段穿梭，其他季節則在佈滿彈痕的瀝青跑道上使用滾輪雪板練習。

這座基地對烏克蘭運動史具有重大意義。1994年利勒哈默爾冬奧銅牌得主切爾比.內西納（Valentyna Tserbe-Nesina）回憶，這裡曾是她的第二個家。她重返基地時，看見昔日獲獎紀錄冊與獎盃在火海中化為灰燼，感到無比震撼。

目前56歲的內西納正忙於為陣亡將士籌辦葬禮，而她曾任軍職的丈夫則重回前線抗敵。儘管生活被戰爭徹底顛覆，她仍關注著基地的重建與孩子們的成長。

即將代表烏克蘭參加2026年冬奧的26歲選手德米特連科（Khrystyna Dmytrenko），曾在2022年短暫加入領土防衛部隊，現在她重回賽場。她表示，在國際舞台上競技不僅是為了個人榮譽，更是為了向世界展示烏克蘭的團結與決心。

前奧運選手萊梅什（Nina Lemesh）望著被炸毀的宿舍表示，這群在槍砲聲中成長的青少年，正努力維持正常訓練，準備承接前輩的火炬，成為下一代的奧運英雄。

