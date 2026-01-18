為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    戰火下的奧運夢！烏克蘭青少年堅持廢墟中訓練 備戰冬奧

    2026/01/18 18:21 即時新聞／綜合報導
    烏克蘭北部城市切爾尼戈夫的一座國家級滑雪訓練基地，儘管在2022年遭俄軍狂轟濫炸，建築淪為廢墟，目前仍有約350名年輕運動員堅持在焦土中受訓。（美聯社）

    烏克蘭北部城市切爾尼戈夫的一座國家級滑雪訓練基地，儘管在2022年遭俄軍狂轟濫炸，建築淪為廢墟，目前仍有約350名年輕運動員堅持在焦土中受訓。（美聯社）

    烏克蘭北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）的一座國家級滑雪訓練基地，儘管在2022年遭俄軍狂轟濫炸，建築淪為廢墟，目前仍有約350名年輕運動員堅持在焦土森林中受訓。這些青少年在警報聲與無人機轟鳴中，反覆練習越野滑雪與射擊，一旦空襲警報響起，便熟練地棄下雪板進入地下掩體避難。這座誕生烏國首枚奧運獎牌的基地，如今成為堅韌的象徵。

    《美聯社》報導，切爾尼戈夫距離首都基輔約2小時車程，是俄軍侵烏初期推進的關鍵路徑。該市的「奧運預備體育滑雪基地」曾是孕育無數名將的搖籃，如今周邊佈滿未爆彈，宿舍屋頂被炸飛，訓練設施殘破不堪。

    67歲的教練沃恰克（Mykola Vorchak）指出，戰爭徹底改變了孩子們的心理，他們對空襲警報與爆炸聲已習以為常，展現出超越年齡的冷靜。冬季時，選手在積雪路段穿梭，其他季節則在佈滿彈痕的瀝青跑道上使用滾輪雪板練習。

    這座基地對烏克蘭運動史具有重大意義。1994年利勒哈默爾冬奧銅牌得主切爾比.內西納（Valentyna Tserbe-Nesina）回憶，這裡曾是她的第二個家。她重返基地時，看見昔日獲獎紀錄冊與獎盃在火海中化為灰燼，感到無比震撼。

    目前56歲的內西納正忙於為陣亡將士籌辦葬禮，而她曾任軍職的丈夫則重回前線抗敵。儘管生活被戰爭徹底顛覆，她仍關注著基地的重建與孩子們的成長。

    即將代表烏克蘭參加2026年冬奧的26歲選手德米特連科（Khrystyna Dmytrenko），曾在2022年短暫加入領土防衛部隊，現在她重回賽場。她表示，在國際舞台上競技不僅是為了個人榮譽，更是為了向世界展示烏克蘭的團結與決心。

    前奧運選手萊梅什（Nina Lemesh）望著被炸毀的宿舍表示，這群在槍砲聲中成長的青少年，正努力維持正常訓練，準備承接前輩的火炬，成為下一代的奧運英雄。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播