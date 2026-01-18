為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    只為格陵蘭！川普向歐洲8國加徵關稅 共和黨參議員不挺

    2026/01/18 15:11 編譯孫宇青／綜合報導
    川普因歐洲8國反對美國控制格陵蘭，向這些國家加徵關稅，遭到同黨參議員批評。（路透）

    川普因歐洲8國反對美國控制格陵蘭，向這些國家加徵關稅，遭到同黨參議員批評。（路透）

    美國總統川普以反對美國掌控丹麥自治領地格陵蘭島為由，宣布將對德國等8個歐洲國家加徵關稅。2名美國共和黨參議員17日抨擊，此舉只會損害美國利益，並分裂北大西洋公約組織（NATO）。

    美國《國會山莊報》（The Hill）報導，川普因格陵蘭問題，宣布將對丹麥、德國、挪威、瑞典、法國、英國、荷蘭及芬蘭加徵關稅，自2月起先行課徵10%，若這些國家未能就美國購買格陵蘭達成協議，6月1日起稅率將提高至25%。

    共和黨籍北卡羅來納州聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）在社群平台X發文道，「我們自己的盟友僅僅因為向格陵蘭島派遣少量部隊進行訓練就遭到這樣的回應，這對美國不利、對美國企業不利，對美國的盟友也不利。這對俄國總統普廷、中國國家主席習近平和其他希望看到北約分裂的對手來說簡直是天賜良機」。

    提里斯繼續說道，少數「總統顧問」竟積極推動採取脅迫行動來奪取盟友的領土，「這簡直愚蠢至極，損害川普總統的政治遺產，也削弱他多年來為加強北約所做的一切努力」。

    同黨的阿拉斯加州參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）稱這些關稅「毫無必要、帶有懲罰性，而且是一個嚴重的錯誤」。她說，這些關稅只會進一步疏遠美國的核心歐洲盟友，卻對提升美國國家安全毫無益處，「我們已即時目睹這些措施的後果，我們的北約盟友被迫將注意力和資源轉移到格陵蘭島，這種動態正中普廷的下懷，威脅世界上最強大民主聯盟的穩定」。

    穆考斯基呼籲美國國會行使權力，制止川普的關稅政策，以免這些政策「被武器化，損害我們的聯盟關係，削弱美國的領導地位」。

