中國南博前院長徐湖平盜賣大量文物 被挖出解放軍身分

中國南京博物院前院長徐湖平涉嫌盜賣大量文物，並被挖出是解放軍出身。（圖擷自微博）

中國南京博物院過去受贈的畫作，日前流入拍賣市場起拍價高達8800萬人民幣（約新台幣3.9億元），緊接著前院長徐湖平就爆出涉嫌盜賣大量文物，軍事專欄作家James Jseng更發現徐湖平其實是解放軍出身，也就難怪會有如此行為。

James Jseng臉書指出，徐湖平1963年從南京師範學院附屬中學畢業後，就進入北京空軍地空導彈第2營，在服役6年時間裡，該營先後擊落3架美製U-2偵察機，並獲得空軍「英雄營」稱號，徐湖平沾光獲得集體一等功，還在1964年被毛澤東接見。

James Jseng透露，這3次擊落造成我軍飛行員李南屏犧牲，葉常棣、張立義被俘，葉張2人被中國關押10多年後，1982年終於獲釋遣送至香港，孰料當時的國民黨政府竟然不接人，使得葉、張直到1990年才回到台灣與家人團聚。

至於徐湖平1969年退伍回到南京後，原本是在新華印刷廠做工人，1973年因文化大革命「工農兵最大」的意識崛起，被調到南京博物院工作，最後在1995年當上院長。

James Jseng說，中國當時就是這麼不可思議，讓軍人當學校校長、農民當醫院院長，老師、醫生則在門口掃地，因此像徐湖平這種人就會撕掉北京故宮南遷文物封條，並將國寶拿去賄賂或搬回自己家裡，畢竟「把一個高中畢業生硬放在那個位置上，他不這樣上下打點，是要如何混下去」。

James Jseng感嘆，真的沒有想到中國的1起荒謬事件，居然和台灣的過去息息相關，而且10年文革的遺毒不知還要禍害中國多久，可以說是毛澤東害慘了中國。

