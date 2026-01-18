為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    狙殺哈米尼！前美駐以大使驚曝：川普本週擬「除掉病夫領袖」

    2026/01/18 15:27 編譯陳成良／綜合報導
    一名以色列民眾14日在集會中以焚燒中的伊朗最高領袖哈米尼照片點菸，力挺伊朗抗爭。因應德黑蘭血腥鎮壓釀3090死，前美駐以大使施皮羅預測，川普政府本週或對哈米尼採取狙殺等極端行動，雙方對峙已瀕臨戰爭門檻。（圖取自路透）

    伊朗國內動盪引發國際高度關注，美方外交體系傳出震撼預測。據《以色列時報》報導指出，曾在歐巴馬（Barack Obama）任內擔任美國駐以色列大使的施皮羅（Dan Shapiro）週日（18日）在社群平台 X發布個人判斷，認為美國總統川普可能在短期內嘗試「除掉（kill）」伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。

    施皮羅在貼文中指出，美軍航艦打擊群即將在中東部署，這將使美方具備實施精確空中打擊的便利條件。他認為，川普近期對伊朗政權的強硬定性，加上哈米尼在社群媒體上的挑釁，均指向美方可能採取極端手段。

    然而，施皮羅也強調，即便哈米尼遭排除，亦不代表能立即達成政權更迭。他分析，後續極可能引發精銳的「革命衛隊（IRGC）」接管，真正的政治變革最終仍須由伊朗人民主導。該內容屬施皮羅之個人分析，目前尚無證據顯示美方已正式啟動相關軍事計畫。

    川普斥哈米尼「病夫」 促伊朗更換領導層

    與此同時，川普對德黑蘭政權的公開定性正趨於極端。據《時代雜誌》（TIME）引述《政客》（POLITICO）專訪內容指出，川普在回應哈米尼對美國的指責時明確表示，伊朗應該尋求「新的領導層」。

    川普在專訪中斥責現年86歲的哈米尼是個毀掉國家的「病夫」，並指控其以暴力治理國家、靠殺害國民維持控制。雖然川普提到自己已收到包含軍事手段在內的多項強硬政策簡報，但並未確認採行特定方案。同篇報導也指出，川普先前已取消所有與伊朗官員的預定接觸。

    據總部位於美國的人權組織 HRANA資料顯示，近期伊朗抗爭已造成3090人死亡（包含2885名抗議者），另有逾2.2萬人遭到逮捕。

