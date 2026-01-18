狙殺哈米尼！前美駐以大使驚曝：川普本週擬「除掉病夫領袖」

一名以色列民眾14日在集會中以焚燒中的伊朗最高領袖哈米尼照片點菸，力挺伊朗抗爭。因應德黑蘭血腥鎮壓釀3090死，前美駐以大使施皮羅預測，川普政府本週或對哈米尼採取狙殺等極端行動，雙方對峙已瀕臨戰爭門檻。（圖取自路透）

伊朗國內動盪引發國際高度關注，美方外交體系傳出震撼預測。據《以色列時報》報導指出，曾在歐巴馬（Barack Obama）任內擔任美國駐以色列大使的施皮羅（Dan Shapiro）週日（18日）在社群平台 X發布個人判斷，認為美國總統川普可能在短期內嘗試「除掉（kill）」伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。

施皮羅在貼文中指出，美軍航艦打擊群即將在中東部署，這將使美方具備實施精確空中打擊的便利條件。他認為，川普近期對伊朗政權的強硬定性，加上哈米尼在社群媒體上的挑釁，均指向美方可能採取極端手段。

然而，施皮羅也強調，即便哈米尼遭排除，亦不代表能立即達成政權更迭。他分析，後續極可能引發精銳的「革命衛隊（IRGC）」接管，真正的政治變革最終仍須由伊朗人民主導。該內容屬施皮羅之個人分析，目前尚無證據顯示美方已正式啟動相關軍事計畫。

川普斥哈米尼「病夫」 促伊朗更換領導層

與此同時，川普對德黑蘭政權的公開定性正趨於極端。據《時代雜誌》（TIME）引述《政客》（POLITICO）專訪內容指出，川普在回應哈米尼對美國的指責時明確表示，伊朗應該尋求「新的領導層」。

川普在專訪中斥責現年86歲的哈米尼是個毀掉國家的「病夫」，並指控其以暴力治理國家、靠殺害國民維持控制。雖然川普提到自己已收到包含軍事手段在內的多項強硬政策簡報，但並未確認採行特定方案。同篇報導也指出，川普先前已取消所有與伊朗官員的預定接觸。

據總部位於美國的人權組織 HRANA資料顯示，近期伊朗抗爭已造成3090人死亡（包含2885名抗議者），另有逾2.2萬人遭到逮捕。

Trump's comments to @politico on needing new leadership in Iran, and Khamenei's mindless baiting of Trump on X, lead me to believe that Trump is going to try to kill the Supreme Leader this week.



There will soon be a US carrier strike group in the Middle East, making it easier… — Dan Shapiro （@DanielBShapiro） January 17, 2026

