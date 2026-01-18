不讓川普亂來！ 舒默：民主黨將阻止對格陵蘭島加徵關稅

美國參議院民主黨籍領袖舒默表示，民主黨議員會立法阻止川普因格陵蘭問題向歐洲盟友加徵關稅。（美聯社）

美國總統川普因不滿歐洲國家反對美國控制丹麥自治領土格陵蘭島，憤而宣布對8國加徵關稅。美國聯邦參議院少數黨（民主黨）領袖舒默（Chuck Schumer）17日表態道，參議院民主黨人將阻止川普的關稅舉動。

美國《國會山莊報》（The Hill）報導，舒默在一份聲明中表示，「川普魯莽的關稅政策已推高物價，損害我們的經濟，而現在他只會讓情況變得更糟。令人難以置信的是，他竟然還想變本加厲，為了他那不切實際的吞併格陵蘭島的野心，對我們最親密的盟友加徵關稅」。

舒默強調，「參議院民主黨人將提出立法，阻止這些關稅政策，以免它們對美國經濟和我們在歐洲的盟友造成進一步的損害」。

川普當日稍早在自家社群平台「真實社群」宣布對丹麥、德國、挪威、瑞典、法國、英國、荷蘭及芬蘭加徵關稅，自2月起先行課徵10%，若這些國家未能就美國購買格陵蘭達成協議，6月1日起稅率將提高至25%，並聲稱「世界和平岌岌可危」，關稅將「持續生效，直至就格陵蘭島的全面收購達成協議為止」。

川普重申美國出於國家安全需要格陵蘭島的說法，「中國和俄羅斯都想要格陵蘭島，丹麥對此無能為力，他們目前有兩支狗拉雪橇隊作為防禦力量，最近又增加了一支。只有美利堅合眾國，在川普總統的領導下，才能參與這場博弈，而且會非常成功！」

歐洲國家領袖也宣布，去年受到川普和歐盟執委會主席馮德萊恩讚揚的美歐主要貿易協定已被擱置。馮德萊恩17日表示，關稅「破壞跨大西洋關係，並有可能引發危險的惡性循環」。她表示，「領土完整和主權是國際法的基本原則，對歐洲和整個國際社會都至關重要。我們一貫強調我們在北極和平與安全方面擁有共同的跨大西洋利益，包括透過北約組織（NATO）。丹麥與盟友進行的預先協調演習，旨在加強北極安全，不會對任何人構成威脅」。

歐洲議會議員是否會採取報復行動尚不明朗，瑞典籍議員卡森布蘿（Karin Karlsbro）告訴《政客》（Politico），他們可能會利用反脅迫機制，推動針對川普新關稅的懲罰性措施。

