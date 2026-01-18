就是要買格陵蘭！ 川普對歐洲8國課關稅 各國領袖齊反彈

川普為了取得格陵蘭控制權，威脅對8個歐洲國家課徵10％關稅，歐洲各國領袖也紛紛對此反彈，並持續公開反對川普。（路透）

美國總統川普試圖取得格陵蘭控制權，威脅對8個歐洲國家課徵10％關稅，若不讓步，將在6月1日提高至25％，直到其完成購買格陵蘭為止。歐洲各國領袖也紛紛反彈，並持續公開反對川普。

綜合外媒報導，川普指出自2月1日起，丹麥所有出口至美國的商品，將被課徵10％關稅。挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭等7個北大西洋公約組織（NATO）盟國，也將同樣面臨10％關稅；這些國家先前已表態支持丹麥，拒絕屈從於川普的要求。川普續指，若8國不願讓步，關稅稅率將於6月1日提高至25％，直到美國購買格陵蘭達成協議為止。

請繼續往下閱讀...

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）指出：「無論是在烏克蘭，還是在格陵蘭島，又或者是我們在世界其他任何地方遇到這種情況，任何恐嚇或威脅都不會影響我們。」

馬克宏強調：「關稅威脅是無法接受的，在當前情況下毫無立足之地。如果關稅威脅得到證實，歐洲人將以團結協調的方式來應對。我們將確保歐洲主權得到維護，我也會堅持這種精神來和我們的歐洲夥伴協商。」

英國首相施凱爾（Keir Starmer）發布聲明表示：「對追求北約集體安全的盟邦施加關稅，完全是錯誤之舉。我們當然會就此直接與美國政府溝通。」

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）直言：「我們不會受到恫嚇。只有丹麥和格陵蘭有權決定與自身相關的事務。」丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）透過聲明表達對川普的關稅威脅「感到驚訝」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法