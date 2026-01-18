印尼漁業偵察機失蹤 機上11人下落不明

印尼航空一架載有11人、負責漁業活動監視「ATR 42-500」客機失蹤，當局正派人搜尋中。（路透）

印尼1架偵察機在當地時間17日下午1點30分左右在南蘇拉威西省（South Sulawesi province）馬羅斯地區（Maros region）附近與空中交通管制單位失去聯繫，目前約有400名人員參與救援，但救援行動被惡劣天氣阻礙。

根據《路透》報導，印尼航空一架載有11人、負責漁業活動監視「ATR 42-500」客機原訂從從爪哇島日惹市（Yogyakarta）飛往南蘇拉威西省首府「望加錫」（Makassar），卻與地面失去聯繫。當地救援機構負責人蘇丹（Andi Sultan）指出，機上共有11人，包括8名機組人員與3名乘客，「我們懷疑飛機墜毀在山區，目前已向可能地點部署人員」。

印尼海洋事務和漁業部官員指出，這架飛機是由該部「包機」，海洋事務和漁業部長特倫戈諾（Sakti Wahyu Trenggono）表示，機上3名乘客是該部工作人員，正在對漁業活動進行空中監視。總部位於在法國的法義合資飛機製造商「ATR」表示，已得知在印尼發生的一起飛安事故，專家目前正支援當地主管機關展開調查。

