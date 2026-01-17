為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中天主播林宸佑被押 賴品妤開心抽超美寫真

    2026/01/17 23:57 即時新聞／綜合報導
    賴品妤晚間在臉書舉辦迷你寫真抽獎。（擷取自賴品妤臉書）

    賴品妤晚間在臉書舉辦迷你寫真抽獎。（擷取自賴品妤臉書）

    中天主播「馬德」林宸佑依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪，高雄橋頭地檢署今（17日）向橋頭地院聲押禁見獲准。對此，過去和林宸佑發生過衝突的前立委賴品妤，不斷在每篇相關新聞按「哈」，還在自己的臉書舉辦迷你寫真抽獎。

    橋檢日前偵辦陳姓海陸中士陳瑞勇，為20萬元手持五星旗拍攝投敵影片，且溯源追查，查出另有多名軍士官涉案，還發現幕後影武者林宸佑，也是共諜情報集團成員之一。

    賴品妤在2023年受訪時曾指控林宸佑撞她，並當場對他大喊「你為什麼要推我？」當晚也在臉書PO文表示「遭中天記者撞倒」，還批「惡意製造假新聞」，隨後賴品妤遭林宸佑提告妨害名譽，不過台北地檢署認定，賴品妤是根據自身受訪經歷發表評價，並未構成犯罪，最終作出不起訴處分。

    賴品妤晚間在臉書舉辦自己的迷你寫真抽獎，表示最初是源自自己，在社群軟體大量上傳自攝的偶像藝人影音，但還是希望發一些貼文，表達自己是帳號持有人的奇妙心情，而開始試著拍攝旅遊寫真上傳。「沒想到這變成了社群帳號的個人風格，今天決定製作迷你寫真，抽出FB+Threads共30個名額贈送」。

    她說，內容包含但不僅限於英國、泰國、葡萄牙、義大利等，公開及未公開寫真，另附上簽名小卡或拍立得。並開心的祝福大家春節愉快，彷彿是在慶祝般引人聯想。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播