中天主播林宸佑被押 賴品妤開心抽超美寫真

中天主播「馬德」林宸佑依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪，高雄橋頭地檢署今（17日）向橋頭地院聲押禁見獲准。對此，過去和林宸佑發生過衝突的前立委賴品妤，不斷在每篇相關新聞按「哈」，還在自己的臉書舉辦迷你寫真抽獎。

橋檢日前偵辦陳姓海陸中士陳瑞勇，為20萬元手持五星旗拍攝投敵影片，且溯源追查，查出另有多名軍士官涉案，還發現幕後影武者林宸佑，也是共諜情報集團成員之一。

賴品妤在2023年受訪時曾指控林宸佑撞她，並當場對他大喊「你為什麼要推我？」當晚也在臉書PO文表示「遭中天記者撞倒」，還批「惡意製造假新聞」，隨後賴品妤遭林宸佑提告妨害名譽，不過台北地檢署認定，賴品妤是根據自身受訪經歷發表評價，並未構成犯罪，最終作出不起訴處分。

賴品妤晚間在臉書舉辦自己的迷你寫真抽獎，表示最初是源自自己，在社群軟體大量上傳自攝的偶像藝人影音，但還是希望發一些貼文，表達自己是帳號持有人的奇妙心情，而開始試著拍攝旅遊寫真上傳。「沒想到這變成了社群帳號的個人風格，今天決定製作迷你寫真，抽出FB+Threads共30個名額贈送」。

她說，內容包含但不僅限於英國、泰國、葡萄牙、義大利等，公開及未公開寫真，另附上簽名小卡或拍立得。並開心的祝福大家春節愉快，彷彿是在慶祝般引人聯想。

