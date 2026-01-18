美國批准協助秘魯興建海軍基地 距離中國經營港口不到80公里

卡要是秘魯最主要的商業港口城市，海軍設施正計畫遷移，以便貿易港口擴大營運，與中國出資興建的錢凱港競爭。（彭博檔案照）

美國國務院15日通過一項對外軍售案，將協助秘魯規劃設計一座海軍基地，並興建相關設施，該基地距離中國出資興建的錢凱港（Chancay）不到80公里。

彭博報導，這項潛在軍售案的最高金額為15億美元（約474億台幣），仍須接受美國國會審查，並可能需要秘魯政府與潛在承包商進行冗長的談判，最終合約金額可能低於國務院核准的上限。

美國支持在秘魯首都利馬（Lima）西部沿海城市卡要（Callao）興建新海軍基地，至少可溯及2024年底。卡要同時也是秘魯最主要的商業港口城市，海軍設施正計畫遷移，以便貿易港口擴大營運，與中國在利馬以北約80公里處出資興建的錢凱港競爭。

根據公告內容，若這項交易推進，最多可能有20名美國政府或承包商人員派駐秘魯，任期最長可達10年，以提供工程建設的管理與監督。

美國國防安全合作署（DSCA）在聲明中表示，這項擬議中的軍售案，將有助於實現美國的外交政策目標，提升一個重要夥伴的安全能力，「該夥伴在南美洲是政治穩定、和平與經濟進步的力量。」

美國過去曾批評秘魯允許中國國有企業中遠海運（COSCO Shipping）興建並營運位於卡要以北的錢凱港；該港口投資金額達13億美元。美方指出，其顧慮在於該設施未來可能被用來停靠中國軍艦。

中國是秘魯最大的貿易夥伴，但美國近期已將秘魯指定為「主要非北約盟友」（major non-NATO ally），並派駐新任大使。

