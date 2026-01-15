美英聯手獵殺！俄國油輪遭扣押 「戰利品」開進英國水域

蘇格蘭民眾14日在莫雷灣（Moray Firth）岸邊，圍觀這艘遭美軍強行押解入境的俄國油輪「馬里內拉號」（Marinera）。（法新社）

西方盟國針對俄羅斯海上資產的圍堵行動，證實已升級為聯合作戰模式。英國政府週三（14日）發布聲明證實，一艘本月稍早遭美軍扣押的俄羅斯油輪，已在倫敦當局的批准與美國海岸防衛隊艦艇戒護下，駛入蘇格蘭水域進行整補。英方更首度披露，在上週的北大西洋扣押行動中，英國提供了關鍵支援，展現美英同盟在全球海域的執法默契。

倫敦開綠燈 俄艦形同「遊街」

據《法新社》報導，這艘掛著俄羅斯國旗的油輪「馬利內拉號」（Marinera，舊名 Bella-1）」，14日被目擊出現在蘇格蘭北部的莫雷灣（Moray Firth）。英國政府發言人向法新社證實，該船進入英國領海是為了補充船員必需的食物與水，「之後將繼續其旅程」。現場畫面顯示，美軍艦艇全程緊隨押解，這艘俄國船隻在英國水域內形同「戰利品」般被展示。

英國官方指出，針對美軍上週在北大西洋截獲該船的行動，英方曾提供支援，此舉引發莫斯科強烈譴責。報導指出，這艘油輪是美軍長期鎖定的目標，去年12月曾在委內瑞拉海域試圖突破封鎖。隨著川普政府本月稍早發動突襲、推翻委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後，美英盟軍隨即收網，將這艘與俄委兩國關係密切的油輪強行扣押。

這起涉及美、英、俄、委四國的敏感行動，亦引發英國內部政治波瀾。蘇格蘭首席大臣史文尼（John Swinney）對倫敦當局「先斬後奏」表達強烈不滿。他向媒體抱怨：「我原本以為會事先收到簡報，沒想到是透過新聞報導才知道這艘船進了莫雷灣。」他表示已向英國中央政府表達嚴正關切，要求解釋為何將蘇格蘭水域作為美軍扣押船隻的中繼站。

