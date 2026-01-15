不打了？川普：伊朗保證停止殺害示威者 將觀察事態發展

美國總統川普表示，已獲得伊朗將停止殺害示威者的保證，他可能會「看看事態的發展」，再決定是否採取進一步行動。（美聯社）

美國總統川普14日表示，已獲得伊朗將停止殺害示威者的保證，他可能會「看看事態的發展」，再決定是否採取進一步行動，顯示他可能會暫緩因為德黑蘭鎮壓反政府抗爭，而揚言採取的軍事回應。

川普在白宮橢圓形辦公室向媒體表示，「我們被告知，伊朗的殺戮行為正在停止—已經停止了」，「而且沒有處決的計畫」。

請繼續往下閱讀...

川普說，他是從對方「非常重要的消息來源」得知這項決定，並表示若相關資訊不實，暴力鎮壓持續，他將「非常憤怒」。

當被問及是否已排除對伊朗採取軍事行動時，川普表示，他會「持續觀察」，並「看看事態的發展」，「但我們確實從了解實情的人士那裡，得到一份非常好、非常正面的說法。」

川普前述言論，是在他呼籲伊朗民眾持續抗議最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）所領導的政府之後發表的。川普曾表示，在聽取有關示威者死亡人數的簡報後，他將「視情況採取行動」。他也在社群平台發文，向伊朗抗爭者喊話，「援助正在路上」。

一名白宮官員表示，川普已聽取一系列針對伊朗的軍事打擊選項簡報，其中包括非軍事目標。副總統范斯13日主持一場國家安全會議，討論伊朗問題，當時川普正前往密西根州發表一場經濟演說。

川普12日表示，將對任何與伊朗進行商業往來的國家，課徵25％關稅，以進一步施壓德黑蘭。隔天川普又說，他已取消與伊朗官員的所有會談，「直到對示威者的無謂殺戮停止」。

官員14日向彭博表示，美國已對駐卡達以及該地區其他美軍基地的人員部署，進行部分調整。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法