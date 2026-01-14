酸丹麥守不住格陵蘭 川普PO文連發喊話北約出面趕人

美國總統川普在社群平台發文，呼籲北約出面勸告丹麥放棄格陵蘭。（美聯社資料照）

美國總統川普（Donald Trump）今（14）日在社群媒體發布2篇貼文，再度強調他要掌控格陵蘭的戰略目標，他先聲稱格陵蘭對於金穹（Golden Dome）防空系統非常重要，隨後又嘲諷丹麥軍力不足以守護格陵蘭，直言「只有美國能做到」，更要求北約將丹麥「趕出去」。

川普在他的社群媒體Truth Social發布2篇與格陵蘭相關的文章，第1篇貼文寫道，「美國基於國家安全需要格陵蘭。它對於我們正在打造的金穹至關重要。北約（NATO）應該帶頭幫我們取得格陵蘭。」

文章接著宣稱，「如果我們不拿下格陵蘭，俄羅斯或中國就會動手，而這絕對不能發生！」這段文字川普以全大寫強調。

川普在文章後半再次強調：「當格陵蘭在美國手中，北約會變得更強大夠有效率。任何低於這個標準的情況都是不可接受的。」

川普稍後發布第2篇貼文，呼籲北約勸告丹麥放棄格陵蘭，「北約：告訴丹麥把他們撤走，馬上！2條狗不足以拉雪橇！只有美國能辦到！！！」

川普還在文章中引述了一篇新聞報導，標題是「丹麥情報部門去年示警，俄羅斯和中國在格陵蘭及北極有軍事目標」。

