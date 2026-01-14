背後捅刀？外媒揭露沙烏地「拒借領空」阻美軍 密向伊朗保證不參戰

為了避免遭戰火波及，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（圖）傳出私下遊說川普不要攻擊伊朗，並拒絕開放領空給美軍。（美聯社檔案照）

儘管伊朗示威遭血腥鎮壓、死亡人數飆破2000人，美國總統川普更高喊「援軍在路上了」，但在地緣政治的最前線，美國的阿拉伯盟友卻急踩煞車。據《華爾街日報》獨家披露，以沙烏地阿拉伯為首的波灣國家正私下強力遊說川普政府「不要攻擊伊朗」，沙國甚至向德黑蘭保證，絕不允許美軍利用其領空發動空襲。

怕遭報復 沙國拒借領空給美軍

知情官員透露，雖然沙烏地阿拉伯、阿曼與卡達在公開場合對伊朗局勢保持沈默，但私底下他們正向白宮示警，推翻伊朗政權將導致石油市場崩盤，最終傷害美國經濟。更重要的是，這些國家恐懼戰火延燒到自家門口。

為了自保，沙烏地官員已透過管道向伊朗保證「不會捲入潛在衝突」，並明確拒絕開放領空供美軍攻擊使用，試圖在美伊對決中劃清界線。

寧要哈米尼？ 憂政權崩潰開「潘朵拉盒子」

前美國駐沙烏地大使拉特尼（Michael Ratney）分析，波灣國家雖然討厭伊朗政權，但更害怕「不穩定」。他指出：「一旦打開政權更迭的『潘朵拉的盒子』，將製造巨大的不確定性。」

這些國家擔心，若最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）倒台，接掌權力的可能是更激進的「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC），或是國家陷入內戰分裂，導致難民與動亂外溢。沙國官員坦言，區域穩定是沙烏地王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）的首要任務，他擔心戰火將摧毀其野心勃勃的「2030願景」（Vision 2030）經濟轉型計畫，讓沙國擺脫石油依賴的努力付諸流水。

值得注意的是，與伊朗隔著荷姆茲海峽相望的阿拉伯聯合大公國（UAE）並未參與這波遊說行動。分析指出，阿聯酋因與以色列關係緊密，且對風險容忍度較高，這使其境內的美軍基地極可能成為伊朗報復的首要目標。

