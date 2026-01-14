果然不是個案！貴州省立博物館丟失29件文物 網罵翻：請賊管錢包

貴州省博物館竟有29件文物遺失或被盜，佔全國遺失文物逾一半，再度引發輿論一片譁然。圖為2015開幕新館。（圖擷自Wiki）

中國南京博物院近日爆出前院長徐湖平盜賣館藏，導致數千件國寶流失損毀！醜聞曝光後，許多中國網友紛紛質疑博物館管理力和公信力，現又爆出貴州省博物館竟有29件文物遺失或被盜，佔全國遺失文物逾一半，再度引發輿論一片譁然。

綜合中國媒體報導，中國被盜（遺失）文物資訊發布平台數據顯示，去年全國共發布52件套被盜或遺失文物訊息，其中貴州省博物館（老館）竟有高達29件文物上榜，佔中國全國遺失文物逾一半。

請繼續往下閱讀...

在這29件套文物中，被盜的只有1件，其餘28件套均為遺失文物。平台資訊顯示，2000年前被竊或遺失的文物有17件套，2000年後遺失的有12件套，遺失文物包含當地特色的苗族文物、西漢3方私印、漢石玦、東漢銅壺、清代彌勒/釋迦佛銅座像等具有歷史以及藝術價值的文物。

對此，貴州省文化和旅遊廳聲明指出，29件遺失文物，為1986年至2008年期間多年累計遺失或被盜。貴州省博物館在平台上發布搜尋訊息，是便於公安部門、文物部門發現線索後及時追回。

貴州省文化和旅遊廳強調將成立聯合調查小組，對相關情況進行全面調查核實，並督促全省博物館進一步完善內部管理制度，加強對藏品的管理，確保藏品安全。

網友質疑，最早遺失的文物在1986年就不見了，結果這些陳舊舊案居然集中到2025年才在官方平台公開？怒批「這真是把錢包交到賊手裡，讓賊來保管」、「示範如何用丟失來掩蓋監守自盜的犯罪」、「當一個博物館出問題的時候，很可能大部分博物館都有問題」、「沒失火就不錯啦」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法