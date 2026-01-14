伊朗血腥鎮壓反政府示威 傳已1.2萬人喪生

伊朗反政府示威蔓延全國，伊朗當局對此進行血腥鎮壓，死傷持續攀升，有外媒引述兩名消息人士稱，死亡人數至少有1.2萬人，甚至可能高達2萬人。（美聯社）

自去年底以來伊朗反政府示威蔓延全國，伊朗當局對此進行血腥鎮壓，死傷持續攀升，有外媒引述兩名消息人士稱，死亡人數至少有1.2萬人，甚至可能高達2萬人。

伊朗因經濟困境爆發反政府示威，抗議活動迅速演變成席捲伊朗全境31個省份的大規模集會，自去年底以來抗爭已持續超過兩週，伊朗當局日前更切斷全國網路和電話服務，並進行血腥鎮壓，讓外界更加難以了解當地的真實情況，直到本月13日伊朗政府才首度承認，全國至少有2000人在示威活動中死亡，外界推估實際傷亡人數恐比這個數字還要高出許多

哥倫比亞廣播公司（CBS）於13日發出的報導稱，伊朗當局雖切斷網路及電話服務，但有些伊朗人於週二已能撥打國際長途電話，其中一名活動人士透露，根據全國各地醫療官員的報告統計數據，他們認為至少有1.2萬人，甚至可能高達2萬人喪生。

報導指出，消息人士也提到，安全部隊正在走訪德黑蘭各地的多家私人醫院，並威脅醫護人員交出在抗議活動中受傷的患者的姓名和地址。

CBS也坦承，目前還無法獨立核實這項消息來源所稱的大量死亡人數，目前這個數字比大多數活動組織提出的數字高出許多，雖然這些組織也持續強調，他們的統計數據可能被低估了。

除了來自伊朗當地的消息，一位在華盛頓與伊朗有聯繫的消息人士也對CBS透露，有可靠的消息人士告訴他，死亡人數可能在1萬至1.2萬間。

除了CBS外，多家外媒也引述伊朗國際通訊社報導，指根據伊朗政府和安全部門高級消息人士指出，伊朗發生該國近代史上最大規模的屠殺事件，在交叉核對包括最高國家安全委員會和總統府在內的可靠來源的資訊後，初估至少有1.2萬人在這場全國性屠殺中喪生，其中大部分發生在1月8日和9日。

伊朗國際新聞社編輯部也就鎮壓行動發表聲明，呼籲受害者家屬提供相關文件和證詞。

