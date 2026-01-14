伊朗嗆「美國以色列恐成報復目標」 以軍已做好「防禦準備」

以色列國防軍12日表示，以軍已對可能出現的「意外狀況」保持警惕，已做好防禦準備。（路透）

伊朗政府持續針對國內抗議活動進行血腥鎮壓，美國總統川普今日以來已多次放話，強調美國不排除「干預」可能性，伊朗國會議長卡利巴（Mohammad Baqer Qalibaf）11日就警告川普，美國若對伊朗發動任何襲擊，伊朗就會針對以色列及美軍基地進行報復。以色列國防軍12日表示，以軍已對可能出現的「意外狀況」保持警惕，已做好防禦準備。

根據《以色列時報》報導，以色列國防軍12日表示，由於伊朗的反政府騷亂促使美國威脅進行干預，以色列部隊針對可能出現的「意外情況」保持警惕。以色列國防軍發言人德夫林（Effie Defrin）則是呼籲以色列民眾不要傳播有關伊朗當前局勢的相關訊息，強調「伊朗的抗議活動是伊朗的內部事務」．以色列國防軍已做好「防禦準備」，並將繼續定期評估形勢．

以色列在2025年6月曾和伊朗進行為期12天的戰爭，戰爭對伊朗最高軍事領導人、核子科學家、鈾濃縮設施和彈道飛彈計畫發動全面攻擊。以色列方面聲稱，此次攻擊有其必要性，目的是阻止伊朗實現其製造核武並摧毀以色列的計畫。

以色列公共廣播公司報導指出，以色列方面認為川普會兌現他攻擊伊朗的威脅，這有可能導致以色列和伊朗之間再次爆發戰爭。

