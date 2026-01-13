「我們選擇丹麥而非美國！」格陵蘭喊3不：不想成為美國1部份

格陵蘭總理尼爾森（左）和丹麥總理佛瑞德里克森（右）13日在哥本哈根發表格陵蘭問題聲明。（歐新社）

在美國川普政府近日拉高分貝，強調取得格陵蘭的企圖心之際，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）和格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen），預定14日在華府與美方會談，尼爾森在這場關鍵會談前，13日重申，格陵蘭不想成為美國的一部分。

《衛報》13日報導，尼爾森在哥本哈根與佛瑞德里克森會談後，對外發表聲明，重申格陵蘭是非賣品，「選擇丹麥而非美國」。他說：「有一件事必須向每一個人說清楚：格陵蘭不想被美國擁有，格陵蘭不想被美國治理，格陵蘭不想成為美國的一部分」，「我們選擇我們今日所知、為丹麥王國一部份的格陵蘭」。

請繼續往下閱讀...

面對川普政府一連串的施壓，佛瑞德里克森說，丹麥要「挺身面對來自我們長達一代人的最親密盟友令人完全不可接受的壓力」，這並不容易，然而，「諸多證據顯示，最困難的部份還在前面」。她表示，格陵蘭問題關係到「更基本之事」，丹麥需要捍衛「不能以武力改變邊界……或者買下其他人民，以及小國不必懼怕大國」等原則。

佛瑞德里克森重申，「訊息很清楚：格陵蘭不賣」，並表示北大西洋公約組織（NATO）「得捍衛格陵蘭，一如其捍衛北約其他每一寸領土」。

路透、法新社稍早報導，在川普11日再度揚言，美國「無論用什麼方式」都會取得格陵蘭後，尼爾森12日發表聲明表示，「所有北約成員國，包括美國，都於格陵蘭防務有共同利益」，格陵蘭為丹麥王國一部分、是北約成員，因此，格陵蘭的安全和防務「必須透過北約進行」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法