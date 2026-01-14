為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    用「支語」慘遭炎上 四蒔甜點：完成相關蒐證必要時依法處理

    2026/01/14 16:11 即時新聞／綜合報導
    四蒔甜點今日稍早發出聲明，指出對於刻意散布不實訊息、傷害名譽、影響營業或試圖帶風向的行為，我們已完成相關蒐證，必要時會依法處理。（圖擷取自四蒔甜點臉書）

    四蒔甜點今日稍早發出聲明，指出對於刻意散布不實訊息、傷害名譽、影響營業或試圖帶風向的行為，我們已完成相關蒐證，必要時會依法處理。（圖擷取自四蒔甜點臉書）

    位於基隆市的「四蒔甜點」近期因為甜點品名問題遭到網友出征，店家將綠葡萄系列產品以「青提」命名，被部分網友認為使用中國用語，甚至有網友私訊店家社群嗆聲「滾出台灣」、「會讓你們開不下去」。「四蒔甜點」11日晚間在臉書發文澄清，表示以「青提」命名綠葡萄甜點只是因為名稱好唸、好聽，並沒有任何政治立場。對此，四蒔甜點今日稍早發出聲明，指出對於刻意散布不實訊息、傷害名譽、影響營業或試圖帶風向的行為，我們已完成相關蒐證，必要時會依法處理。

    四蒔甜點在臉書PO文表示，哈囉，四蒔朋友們，這幾天的事件引起了許多討論，也讓許多關心我們的人私下傳來鼓勵與支持的訊息，甚至老顧客們特地繞過來說一句「加油」，買一份甜點當作行動上的支持。這些滿滿溫暖，我們都收到了。

    四蒔田點指出，一路走來不算容易，自己沒有大量曝光、沒有行銷團隊。靠的是這份對甜點喜歡的堅持，以及一句又一句「好吃」的真心回饋。能在基隆被記住，是我們最珍惜、也是最不想辜負的事。

    四蒔甜點續指，他們理解每個人都有自己的喜好、口味與價值觀，也尊重不喜歡四蒔的人。然而我們也希望所有的評價、討論與質疑，都能建立在事實上，而不是臆測、情緒或惡意渲染之上。

    四蒔甜點直言，對於刻意散布不實訊息、傷害名譽、影響營業或試圖帶風向的行為，我們已完成相關蒐證，必要時會依法處理，以守護四蒔得來不易的商譽與努力。也是為了每一位願意相信、願意支持、願意替我們說一句公道話的你們。有你們，四蒔更有力量繼續往前，謝謝大家，四蒔有您真好。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播