用「支語」慘遭炎上 四蒔甜點：完成相關蒐證必要時依法處理

位於基隆市的「四蒔甜點」近期因為甜點品名問題遭到網友出征，店家將綠葡萄系列產品以「青提」命名，被部分網友認為使用中國用語，甚至有網友私訊店家社群嗆聲「滾出台灣」、「會讓你們開不下去」。「四蒔甜點」11日晚間在臉書發文澄清，表示以「青提」命名綠葡萄甜點只是因為名稱好唸、好聽，並沒有任何政治立場。對此，四蒔甜點今日稍早發出聲明，指出對於刻意散布不實訊息、傷害名譽、影響營業或試圖帶風向的行為，我們已完成相關蒐證，必要時會依法處理。

四蒔甜點在臉書PO文表示，哈囉，四蒔朋友們，這幾天的事件引起了許多討論，也讓許多關心我們的人私下傳來鼓勵與支持的訊息，甚至老顧客們特地繞過來說一句「加油」，買一份甜點當作行動上的支持。這些滿滿溫暖，我們都收到了。

四蒔田點指出，一路走來不算容易，自己沒有大量曝光、沒有行銷團隊。靠的是這份對甜點喜歡的堅持，以及一句又一句「好吃」的真心回饋。能在基隆被記住，是我們最珍惜、也是最不想辜負的事。

四蒔甜點續指，他們理解每個人都有自己的喜好、口味與價值觀，也尊重不喜歡四蒔的人。然而我們也希望所有的評價、討論與質疑，都能建立在事實上，而不是臆測、情緒或惡意渲染之上。

四蒔甜點直言，對於刻意散布不實訊息、傷害名譽、影響營業或試圖帶風向的行為，我們已完成相關蒐證，必要時會依法處理，以守護四蒔得來不易的商譽與努力。也是為了每一位願意相信、願意支持、願意替我們說一句公道話的你們。有你們，四蒔更有力量繼續往前，謝謝大家，四蒔有您真好。

