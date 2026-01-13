向中國出售軍艦情報 美國前海軍士兵遭判16年以上監禁

美國前海軍士兵魏金超向中國情報官員出售「艾塞克斯號」資訊，遭判處16年以上監禁。圖為「艾塞克斯號」。（美聯社）

美國前海軍士兵魏金超（Jinchao Wei，音譯）因向中國情報官員出售艦船操作和技術資訊，12日被聖地牙哥聯邦法官判處16年以上監禁。

根據《美聯社》報導，魏金超12日被判處200個月監禁。聯邦陪審團之前認定他犯有6項罪名，其中包括間諜罪。美國司法部表示，他因出售這些資訊獲得了超過1萬2000美元（約台幣37萬元）的報酬。

魏金超是美國兩棲攻擊艦「艾塞克斯號」（USS Essex）的工程師，也是2023年8月3日被指控向中國提供敏感軍事資訊的士兵之一。另一名士兵趙文恆（Wenheng Zhao，音譯）在承認1項共謀罪和1項違反公務受賄罪後，於2024年被判處2年以上監禁。

檢方指出，魏金超在2022年透過社交媒體被1名情報官員招募。該官員自稱為1名海軍愛好者，並表示自己中國船舶重工集團工作。

法庭提供的證據顯示，魏金超曾告訴1位朋友，此人「極其可疑」，且明顯是間諜活動。檢方聲稱，魏金超無視朋友刪除聯絡人的建議，反而將與該情報人員的對話轉移到某個他認為更安全的加密通訊應用程式。

檢方稱魏金超在接下來18個月裡向該情報人員發送了「艾塞克斯號」照片和影片，介紹其防禦武器。他還向情報官員出售60份技術和操作手冊，其中包括武器控制、飛機和甲板升降機的相關手冊。

魏金超在宣判前寫給法官的一封信中道歉，表示自己不應該與認為是朋友的人分享敏感資訊，並稱「內向與孤獨」蒙蔽了判斷。

據海軍網站介紹，「艾塞克斯號」具備在空襲和兩棲突擊行動中運送和支援超過2000名海軍陸戰隊的能力。

