為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    82歲混元禪師驚傳病逝 曾預測陳水扁當選總統

    2026/01/13 15:48 記者張協昇／南投報導
    曾預測陳水扁能當選總統的混元禪師，13日驚傳病逝，圖為他2024年參加唯心聖教大禮堂興建工程動土典禮。（南投縣政府提供）

    曾預測陳水扁能當選總統的混元禪師，13日驚傳病逝，圖為他2024年參加唯心聖教大禮堂興建工程動土典禮。（南投縣政府提供）

    曾預測陳水扁能當選總統的混元禪師，13日驚傳病逝，享壽82歲。出生於南投縣中寮鄉的混元禪師，本名張益瑞，創立唯心聖教與易經大學，在全國各地擁有多處道場，2024年更耗資近13億元興建外觀酷似總統府的唯心聖教大禮堂，引發社會廣泛討論，混元禪師晚年飽受糖尿病困擾，病逝後遺體將送往國姓鄉仙佛寺安置。

    混元禪師長年鑽研易經、風水，早年在國姓鄉禪機山設置道場，廣為招攬信眾，名聲逐漸傳開，成為仙佛寺開山祖師，並自創唯心聖教，在電視台主持易經風水節目，宣揚鬼谷子學說，擁有不少信徒。

    混元禪師曾二度預測陳水扁能當選總統而聲名大噪，有人因而私下稱他為「國師」，還曾擔任總統府顧問，也因為政界關係良好，常有藍、綠政治人物造訪道場向他請益，一度在政壇頗具影響力。

    混元禪師在政黨輪替並卸下總統府顧問後，漸漸淡出政治圈，他將重心投入推展易經的教育事業，在南投市八卦山台地設立易經大學，規劃興建易經風水學院、理工學院、商業學院及人文學院，有系統、計畫性地培養子弟兵，積極推展唯心聖教理念，並成立財團法人唯心聖教慈善基金會推動慈善志業，除教學外，還與正式的大學合作開辦碩士學分班，並於各縣市推廣兒童易經，同時開辦唯心宗世界台商服務聯社、唯心電視台、禪機山衛視台等關係事業，躋身國內宗教界的一大山頭。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播