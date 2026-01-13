82歲混元禪師驚傳病逝 曾預測陳水扁當選總統

曾預測陳水扁能當選總統的混元禪師，13日驚傳病逝，圖為他2024年參加唯心聖教大禮堂興建工程動土典禮。（南投縣政府提供）

曾預測陳水扁能當選總統的混元禪師，13日驚傳病逝，享壽82歲。出生於南投縣中寮鄉的混元禪師，本名張益瑞，創立唯心聖教與易經大學，在全國各地擁有多處道場，2024年更耗資近13億元興建外觀酷似總統府的唯心聖教大禮堂，引發社會廣泛討論，混元禪師晚年飽受糖尿病困擾，病逝後遺體將送往國姓鄉仙佛寺安置。

混元禪師長年鑽研易經、風水，早年在國姓鄉禪機山設置道場，廣為招攬信眾，名聲逐漸傳開，成為仙佛寺開山祖師，並自創唯心聖教，在電視台主持易經風水節目，宣揚鬼谷子學說，擁有不少信徒。

混元禪師曾二度預測陳水扁能當選總統而聲名大噪，有人因而私下稱他為「國師」，還曾擔任總統府顧問，也因為政界關係良好，常有藍、綠政治人物造訪道場向他請益，一度在政壇頗具影響力。

混元禪師在政黨輪替並卸下總統府顧問後，漸漸淡出政治圈，他將重心投入推展易經的教育事業，在南投市八卦山台地設立易經大學，規劃興建易經風水學院、理工學院、商業學院及人文學院，有系統、計畫性地培養子弟兵，積極推展唯心聖教理念，並成立財團法人唯心聖教慈善基金會推動慈善志業，除教學外，還與正式的大學合作開辦碩士學分班，並於各縣市推廣兒童易經，同時開辦唯心宗世界台商服務聯社、唯心電視台、禪機山衛視台等關係事業，躋身國內宗教界的一大山頭。

