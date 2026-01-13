法國農民再開曳引機進巴黎 1週來第2度抗議引進南美農產

法國農民趁夜將曳引機開進首都巴黎的知名地標凱旋門前，準備參加13日的自貿協定抗議。（路透）

法國農民13日在1週內第2度將曳引機駛入巴黎，抗議歐盟日前批准的「歐盟與南方共同市場」（EU-Mercosur）自由貿易協定，稱此協定會「透過進口較廉價的南美洲農產品造成不公平競爭」，進而威脅法國本土農業。

歐盟9日在多數成員國支持下，表決通過批准「歐盟與南方共同市場」自由貿易協定，對象包括阿根廷、巴西、烏拉圭、巴拉圭等4國。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）預定17日前往巴拉圭簽署協定。

請繼續往下閱讀...

但包括法國、奧地利、匈牙利、波蘭與愛爾蘭，當時投票反對。法國是歐盟最大的農業生產國，法國與其他歐盟國家的農民，過去數月來已就該自貿協定以及許多問題，發動抗議。

13日的示威是由法國最大農業工會之一的「全國農人工會聯盟」（FNSEA）發起，該聯盟副主席、巴黎地區農民葛里芬（Damien Greffin）說，儘管歐洲議會尚未表態，歐盟已批准該自貿協定，將導致大量外國商品進口；這些商品完全能在法國生產，也未顧及加諸於法國農業的標準。

葛里芬說，農民13日將在法國議會大廈前抗議，此外還計劃20日在法國東北部史特拉斯堡的歐洲議會大廈前示威。

另一個法國農民團體「鄉村聯盟」（Rural Confederation）8日曾在巴黎發動抗議，出人意料地曳引機開到艾菲爾鐵塔與凱旋門下方示威。

法國農民把一整排準備參加13日巴黎抗議的曳引機停在總統府艾麗榭宮前。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法