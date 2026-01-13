為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普嚇壞加拿大？總理訪中竟拿「台灣行程」當祭品

    2026/01/13 15:13 編譯陳成良／綜合報導
    加拿大總理卡尼（圖）正訪問中國修補關係，為了避免惹怒北京，竟要求正在台灣訪問的同黨議員提前回國，引發在野黨痛批「向威權低頭」。（路透資料照）

    加拿大總理卡尼（圖）正訪問中國修補關係，為了避免惹怒北京，竟要求正在台灣訪問的同黨議員提前回國，引發在野黨痛批「向威權低頭」。（路透資料照）

    加拿大總理卡尼（Mark Carney）正於北京訪問，試圖修復對中關係。然而，為了營造良好氣氛，加拿大政府竟施壓正在台灣訪問的同黨議員「提前回國」。相較於台灣外交部僅低調證實「部分團員因故返國」，加拿大國內政壇卻已吵翻天。台裔保守黨眾議員莊文浩（Michael Chong）痛批，執政黨此舉根本是「向威權主義磕頭」，為了商業利益犧牲民主原則。

    莊文浩怒轟：獎勵北京的恐嚇

    據加拿大《環球郵報》報導，兩名隸屬執政黨自由黨的女議員何潔思（Helena Jaczek）與拉隆德（Marie-France Lalonde），在「聽取政府建議」後，以避免與總理訪中行程衝突、造成外交政策混淆為由，週一突然中斷訪台行程返國。

    對此，保守黨外交事務評論員莊文浩發出嚴厲譴責。他直言，為了不冒犯威權政權而召回民選代表，釋出了一個危險信號：「便利優先於原則」。莊文浩怒轟：「這種退讓削弱了我們的民主，也是在獎勵北京的恐嚇行為。」他強調，台灣是民主夥伴，不應被視為加拿大政府的「外交負擔」。

    怕川普貿易戰 卡尼急抱中國大腿

    分析指出，卡尼政府之所以如此「軟骨頭」，與美國政局息息相關。面對川普上台後充滿不確定性的貿易保護主義，加拿大急於分散風險。卡尼此行訪中，核心任務是解決中國對加拿大油菜籽（canola）實施的報復性關稅問題。為了讓農產品順利賣進中國，台灣行程因此成了被犧牲的籌碼。

    在野黨不甩壓力 續留見賴清德

    與執政黨的撤退形成強烈對比，同行的3名保守黨議員並未理會政府壓力，選擇按原計畫續留台灣。據悉，這3名議員預計於週二（13日）晉見總統賴清德，以此行動表達對台灣民主的支持，也讓卡尼政府的兩面手法更顯尷尬。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播