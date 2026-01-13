川普嚇壞加拿大？總理訪中竟拿「台灣行程」當祭品

加拿大總理卡尼（圖）正訪問中國修補關係，為了避免惹怒北京，竟要求正在台灣訪問的同黨議員提前回國，引發在野黨痛批「向威權低頭」。（路透資料照）

加拿大總理卡尼（Mark Carney）正於北京訪問，試圖修復對中關係。然而，為了營造良好氣氛，加拿大政府竟施壓正在台灣訪問的同黨議員「提前回國」。相較於台灣外交部僅低調證實「部分團員因故返國」，加拿大國內政壇卻已吵翻天。台裔保守黨眾議員莊文浩（Michael Chong）痛批，執政黨此舉根本是「向威權主義磕頭」，為了商業利益犧牲民主原則。

莊文浩怒轟：獎勵北京的恐嚇

據加拿大《環球郵報》報導，兩名隸屬執政黨自由黨的女議員何潔思（Helena Jaczek）與拉隆德（Marie-France Lalonde），在「聽取政府建議」後，以避免與總理訪中行程衝突、造成外交政策混淆為由，週一突然中斷訪台行程返國。

對此，保守黨外交事務評論員莊文浩發出嚴厲譴責。他直言，為了不冒犯威權政權而召回民選代表，釋出了一個危險信號：「便利優先於原則」。莊文浩怒轟：「這種退讓削弱了我們的民主，也是在獎勵北京的恐嚇行為。」他強調，台灣是民主夥伴，不應被視為加拿大政府的「外交負擔」。

怕川普貿易戰 卡尼急抱中國大腿

分析指出，卡尼政府之所以如此「軟骨頭」，與美國政局息息相關。面對川普上台後充滿不確定性的貿易保護主義，加拿大急於分散風險。卡尼此行訪中，核心任務是解決中國對加拿大油菜籽（canola）實施的報復性關稅問題。為了讓農產品順利賣進中國，台灣行程因此成了被犧牲的籌碼。

在野黨不甩壓力 續留見賴清德

與執政黨的撤退形成強烈對比，同行的3名保守黨議員並未理會政府壓力，選擇按原計畫續留台灣。據悉，這3名議員預計於週二（13日）晉見總統賴清德，以此行動表達對台灣民主的支持，也讓卡尼政府的兩面手法更顯尷尬。

