    國際

    酸川普動作太慢？梅德維傑夫：格陵蘭快要「公投加入俄羅斯」

    2026/01/13 14:08 編譯陳成良／綜合報導
    俄羅斯前總統梅德維傑夫以「高級酸」嘲諷川普，宣稱格陵蘭若不被美國買下，就要公投加入俄羅斯。（路透檔案照）

    美國總統川普意圖收購格陵蘭引發盟友反彈，如今連死對頭俄羅斯也來「參一腳」。向來以言論辛辣著稱的俄羅斯聯邦安全會議副主席、前總統也是前總理梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）12日語出驚人地表示，如果川普不快點採取行動，格陵蘭可能會搶先一步「公投加入俄羅斯」。

    梅德維傑夫嘲諷：川普得快點

    據《路透》引述俄羅斯《國際傳真社》（Interfax）報導，梅德維傑夫聲稱根據「未經證實的消息」，格陵蘭可能會在幾天內舉行突發公投。他煞有介事地說：「川普得快點。根據未經證實的消息，幾天內可能會有一場突如其來的公投，屆時全體5.5萬名格陵蘭人可能會投票加入俄羅斯。」

    梅德維傑夫更不忘補上一刀，嘲諷川普的擴張夢碎：「然後就這樣了。（美國）國旗上不會有新的小星星了。」

    美軍基地就在島上 俄國實力難及

    雖然梅德維傑夫言之鑿鑿，但分析普遍認為這僅是俄方的心理戰與嘲諷。格陵蘭是丹麥的自治領土，且島上設有美軍圖勒空軍基地（Thule Air Base，現名Pituffik Space Base），是北約防禦體系的重要一環。俄羅斯雖長期關注北極戰略，但在北約嚴密監控下，要策動格陵蘭公投加入俄羅斯，在現實層面上幾無可能。

    儘管如此，克里姆林宮先前曾表示，正密切關注圍繞格陵蘭的「戲劇性」辯論，並將北極視為俄羅斯的國家戰略利益區。隨著氣候變遷導致航道開通，這塊冰雪覆蓋的島嶼正成為美俄中三方角力的新戰場。

