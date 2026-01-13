偽裝民航機殺人！ 紐時驚爆美軍「披著羊皮」獵殺毒梟船涉戰爭罪

《紐約時報》揭露美軍使用偽裝成民航機的秘密飛機攻擊毒梟船隻，涉嫌觸犯戰爭罪。圖為美國國防部長赫格塞斯，報導指其曾解雇軍法高層，削弱內部法律審查機制，導致行動失控。（路透資料照）

美國打擊販毒集團的行動恐已跨越法律紅線。據《紐約時報》獨家調查披露，五角大廈在去年9月的一次行動中，使用了一架偽裝成民用飛機的秘密軍機，對一艘疑似毒梟船隻發動攻擊，造成11人死亡。法律專家警告，這種利用民用身分欺騙對手放下戒心的行為，已構成戰爭法中的「背信棄義」（perfidy）罪行。

偽裝民機低空飛過 飛彈藏機腹

報導引述知情官員指出，這架飛機被塗裝成白色並帶有藍色條紋，外觀極似民航機，且機身沒有任何軍事標誌。不同於一般戰機將武器掛在機翼下，這架飛機的彈藥藏於機身內部。

請繼續往下閱讀...

攻擊當天，飛機低空飛過船隻上方，船上人員顯然將其誤認為民用飛機而未採取迴避動作。隨後，飛機發射飛彈擊中船隻。最令人髮指的是，在第一波攻擊後，兩名倖存者爬上翻覆的船體殘骸，甚至向飛機揮手求救，結果卻迎來了第二波致命打擊，兩人當場喪命，殘骸也被炸沉。

專家轟：這是戰爭罪

前美國空軍副軍法長雷珀（Steven J. Lepper）少將直言：「隱藏身分是背信棄義的要素之一。」他解釋，若飛機偽裝成非戰鬥人員以欺騙敵方，使其未意識到需要投降或閃避，這在武裝衝突法規下即構成戰爭罪。

儘管川普政府辯稱美國正處於與販毒集團的「武裝衝突」中，因此攻擊合法，但許多法律專家駁斥此說法，認為這根本是謀殺。即便接受「武裝衝突」的前提，偽裝成平民進行攻擊仍屬非法。

報導更揭露，川普政府為了執行這些激進的獵殺行動，刻意將軍方律師與作戰專家排除在決策圈外。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）甚至在今年2月解雇了各軍種的最高軍法長，以削弱內部的法律制衡力量。據統計，美軍近期已在35次類似的船隻攻擊中殺死至少123人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法