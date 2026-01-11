為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    以色列外長呼籲歐盟 將伊朗革命衛隊列為恐怖組織

    2026/01/11 19:51 編譯張沛元／綜合報導
    以色列11日呼籲歐盟將伊朗革命衛隊列為恐怖組織。圖為6日在伊朗首都德黑蘭街頭拍攝的1面巨幅看板，上有已故伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官蘇雷曼尼的畫像。（歐新社）

    值此人權團體懷疑伊朗當局對反政府示威者施暴之際，以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）11日呼籲歐洲聯盟（EU），將過去曾出面鎮壓動亂的伊朗菁英部隊「伊斯蘭革命衛隊」（Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC），列為「恐怖組織」。

    薩爾在X上表示，他已告訴來訪的德國內政部長多布林特（Alexander Dobrindt），「現在是時候在歐盟內部將伊朗的革命衛隊列為恐怖組織了」。薩爾還說，將伊朗革命衛隊列為恐怖組織，是德國長期以來的立場，「而今此事的重要性明顯眾所皆知」。

    伊斯蘭革命衛隊是伊朗武裝部隊的1個特殊分支，該革命衛隊的軍官在伊朗建制派中擔任關鍵職務，雖與伊朗軍方分開運作，但同樣由伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）指揮。10日，伊朗革命衛隊放話警告，捍衛1979年伊斯蘭革命成果與維護安全是「紅線」；不具名目擊者透露，革命衛隊已在伊朗西部部署並開火。

    2024年10月，瑞典政府在伊朗革命衛隊多次攻擊其境內的以色列目標後，表達希望歐盟將該革命衛隊列為恐怖組織之意。

