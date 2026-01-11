為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    牆內藏屍10天！北海道酒吧男認罪 女受害者窒息亡

    2026/01/11 20:27 即時新聞／綜合報導
    日本北海道日高町近日發生一起駭人聽聞的「壁中藏屍」案，一名經營酒吧的男子松倉俊彥因涉嫌將女性遺體藏匿於店內牆壁縫隙遭警方逮捕。（圖擷取自@livedoornews社群平台「X」）

    日本北海道日高町近日發生一起駭人聽聞的「壁中藏屍」案，一名經營酒吧的男子松倉俊彥因涉嫌將女性遺體藏匿於店內牆壁縫隙遭警方逮捕。（圖擷取自@livedoornews社群平台「X」）

    日本北海道日高町近日發生一起駭人聽聞的「餐廳壁中藏屍」案，一名經營酒吧的男子松倉俊彥涉嫌將女性遺體藏匿於店內牆壁縫隙遭警方逮捕。根據報導，嫌犯松倉俊彥起初始終否認與案件相關，但今日（11）向警方坦白犯罪。此外法醫鑑定結果也於今日出爐，確認死者死因為頸部遭壓迫導致的窒息死亡，死亡時間估計已有10天左右。

    日媒報導，今年1月1日一名20多歲女性的家屬向警方報案稱其失蹤。警方隨即展開搜索，並自3日起針對失蹤者友人、同時也是酒吧經營者的松倉俊彥進行多次盤問。

    面對警方初期的調查，松倉俊彥聲稱自己是「清白的」，表現出毫無關聯的模樣。然而，隨著警方掌握證據，松倉最終坦承犯罪。搜查人員隨後在松倉經營、位於日高町富川北1丁目的酒吧內，發現牆壁空間被刻意改造，遺體被放置其中後，再以木板釘死偽裝成普通牆面，企圖瞞天過海。在此跨年期間，犯嫌竟繼續照常營業，讓不知情的顧客就在「屍體牆」旁用餐。

    法醫檢驗顯示，死者的死因確診為頸部受壓導致的窒息死亡。警方推估，被害人是在2025年12月31日前後遇害。遺體被發現時，距離遇害時間已過約10天，遺體狀況與嫌犯供述的作案時間點吻合。

    當地警方指出，藏屍地點位於店鋪牆壁內部的狹窄空間，嫌犯利用木板封閉空隙，手法不僅縝密且具備高度預謀性。目前，警方正全力清查嫌犯在跨年期間的行蹤，並比對失蹤20多歲女性的DNA，以最終確認死者身分。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播