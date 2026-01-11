為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    不甩川普封鎖！委內瑞拉12艘油輪照樣運油

    2026/01/11 18:59 中央社
    川普。（彭博檔案照）

    在美國嚴格封鎖委內瑞拉水域的情況下，日前仍有一些油輪關閉應答器暗中駛離，而根據委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）及監測網站的消息，其中至少6艘已重返委內瑞拉水域。

    路透社報導，大約12艘載有原油的油輪以及至少3艘空船，日前離開委內瑞拉海域，顯然違抗美國總統川普（Donald Trump）自去年12月中旬起實施的禁運措施。

    其中，懸掛巴拿馬國旗的超級油輪「M蘇菲雅號」（M Sophia）本週返回委內瑞拉時遭美國部隊攔截並扣押，已被送往美國水域。

    委內瑞拉國營石油公司表示，另一艘懸掛聖多美及普林西比國旗的阿芙拉型（Aframax）油輪「歐林娜號」（Olina）遭攔截後，昨天獲放行前往委內瑞拉。

    而船運追蹤網站TankerTrackers.com透過衛星影像發現，另外5艘近日離開委內瑞拉水域的油輪昨天至今天又出現在委國海域。

    美國上週抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）並將他押解至美國後，目前委國仍受美方嚴密監控。

    馬杜洛下台後，委內瑞拉與美國已達成協議，將向美國出口價值高達20億美元的委內瑞拉原油。據稱委內瑞拉的下一步是依協議啟動有組織的原油出口。

    川普昨天與主要石油公司高層會面時表示，供油安排已取得進展。消息人士透露，全球貿易公司維多集團（Vitol）及托克（Trafigura）本週獲得美國發出的首批許可，可洽談承運委內瑞拉原油出口，以及提供石腦油給委內瑞拉。

    消息人士今天表示，首批依協議運送的石腦油預計下週運抵委內瑞拉，由維多集團負責供應。

