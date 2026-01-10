為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    入境卡標中國台灣 半導體主管不爽去 韓國客戶致歉曝「實情」

    2026/01/10 18:16 即時新聞／綜合報導
    南韓電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，將台灣標註為「中國（台灣）」引發國人不滿。圖為習近平（圖左）與李在明（圖右）。（美聯社資料照）

    南韓電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，將台灣標註為「中國（台灣）」引發國人不滿。反紫光集團成員許美華分享，她友人是半導體產業高階主管，近日要去韓國出差，因不滿「中國台灣」的標示決定不去了，藉此表示抗議。他也直白的和對方說明原因，韓國客戶不但沒不滿、表示理解外，也對自己政府的粗暴魯莽感到不好意思。他甚至還收到另名韓國客戶傳來一封很長、用字溫暖的信件，對他表示敬意和感謝。

    許美華昨日在臉書發文分享表示，這名高階主管和韓國幾家大客戶企業高層都有長久的情誼，他告知韓國客戶此事後，該名客戶立刻表示理解，更沒想到的是，幾天之後，他的Email意外收到韓國客戶兼友人的「J先生」，私下傳來一封很長、用字很溫暖的英文信，對他表示敬意和感謝。

    J先生在信中指出，輾轉得知他最近不來韓國的理由，覺得他很勇敢，想表達自己支持台灣的立場，還有對韓國總統李在明親中態度的反感。這位J先生還說，其實韓國社會對左傾親中的李在明政府非常不滿，每個週末都有許多民眾持續集結上街抗議。J自己每個週末也都會去參與，人真的很多，只是媒體報導都被壓制淡化。

    許美華補充，高階主管說，這位J先生跟很多韓國那一輩人一樣，年輕時就關注參與社會議題，所以他對台灣民主化的歷史進程很有同理心。雖然如此，此時收到韓國客戶友人J的信，還是讓他很驚訝、感動。他還感慨地說：「韓國面對金小胖是個瘋子政權，我們面對的是強大更多的流氓惡棍，不知道是韓國比較危險、還是我們？」

    他也回給J一封長信，最後寫：「台灣是我的家，為了這個美好島嶼更好的未來，我不會停止奮戰，我相信你對韓國也是這樣的心情。如果這樣有安慰到你的話，我相信善良終將戰勝邪惡，在那之前，我們就是要抱持信念，把自己致力於這場跟邪惡的奮戰中。」

    許美華最後表示，謝謝不認識的韓國朋友J，也請每個週末在街頭集結的韓國公民加油。她也大罵：「親中舔共、踩台灣去討好中國的李在明去吃屎！」

