    首頁 > 國際

    深偽風暴! Grok對非付費用戶限制圖像功能 歐盟不接受「做半套」

    2026/01/10 18:03 編譯管淑平／綜合報導
    Grok與用戶對話視窗。（彭博檔案照）

    美國富豪馬斯克（Elon Musk）的社群平台X結合自家人工智慧聊天機器人Grok，被用來「一鍵脫衣」生成婦女、兒童不雅影像，遭到全球輿論抨擊後，Grok 9日對使用影像生成或編輯功能祭出限制措施，不過歐盟並不滿意這種僅限制免費用戶的做法，要求迅速採取更有效措施，遏制這類影像。

    《美聯社》9日報導，Grok 9日對非付費用戶提出修改影像的指令，回應「影像生成和編輯功能目前僅限於付費訂閱用戶使用，您可以訂閱來解鎖這些功能」。儘管Grok未公開訂閱用戶數量，不過與前幾天相比，9日在X平台上用Grok生成的不雅深偽影像已經明顯減少。不過，Grok仍允許付費「藍勾勾」X用戶使用相關影像功能；而美聯社9日下午確認，Grok獨立網站和應用程式（App）依然向免費用戶開放影像編輯工具。X平台發言人尚未立即美聯社詢問此事。

    這起深偽影像風暴延燒一週以來，已遭全球多國政府譴責，並且啟動調查。Grok限制免費用戶使用影像功能，顯然並未改變歐洲國家政府和主管機關的態度。歐盟執委會發言人芮尼耶（Thomas Regnier）表示，「這並未改變我們的根本問題，不論付費訂閱與否，我們都不希望看到這類影像，就這麼簡單」，執委會重申先前的批評，指Grok行為「非法」而且「令人髮指」。

    歐盟根據數位安全法展開更大規模調查行動，日前已要求X公司保留所有與Grok相關文件和資料到2026年底。

    英國首相施凱爾的發言人也表示，Grok這些變更「不是解決方法」，反而顯示出，X平台只要有意願，其實是可以迅速採取行動，「我們期待迅速行動」、「所有選項都不排除」。英國媒體與隱私權主管機關，本週均已聯絡X和馬斯克的人工智慧公司xAI，要求說明採取了哪些措施以符合英國法規；法國、馬來西亞和印度，也都在檢視該平台，巴西一名國會議員也呼籲調查。

