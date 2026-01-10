川普號召美企開採委內瑞拉石油 艾克森美孚稱「不宜投資」

白宮高層9日召集近20位石油企業高層，敦促前往委內瑞拉投資開採石油。（法新社）

美國總統川普在推翻委內瑞拉總統馬杜羅後，9日召集近20名石油企業高層，力促他們至少投資1000億美元重建委國石油產業，並保證這時出手「絕對安全」，還放話「如果不想去就告訴我，因為我還有25個人願意代替你」。然而，企業高層在展現興趣之餘，更多的是對重返委國感到踟躕，有人甚至直言現階段的委國「不宜投資」。

在美軍突襲活捉馬杜羅後，川普迅速將此舉轉化為美國的新經濟機遇，並在白宮東廳與石油企業高層會面時公開保證，他們毋須對迅速投資及重返委國抱有任何疑慮，「你們絕對安全，你們直接與我們打交道，根本不用與委內瑞拉打交道，我們不希望你們與委內瑞拉有任何瓜葛」。川普補充說，美國石油巨頭將自掏腰包至少1000億美元，而美國政府會給予他們安全保障，這個保障將來自與委國政府和人民的合作，而非部署美軍。

儘管川普強調石油公司可能從投資委國中獲利的潛力，但也承認該行業得承擔風險。這番話隱含的現實是，委國正處於動盪之中，經濟崩潰的風險並非完全排除。

艾克森美孚執行長伍茲的意見最為強烈，稱委國目前的法律和商業結構框架「根本不適合投資」，且從財務角度來看，保障措施的延續性、投資報酬率等因素都必須到位，才能做出投資決定。他還補充道，該公司的資產已在委國兩度被查封，要第三次進入委國市場，必須要看到委國做出相當重大的改變。儘管如此，伍茲仍未把話說死，若委國政府發出邀請函，並提供適當的安全保障，他們已準備好派團隊前往當地。

長期捐款支持川普的大陸資源創辦人漢姆也迴避有關他個人投資委國的計畫，但他也提到身為一名「探勘者」，投資委國的前景「令我興奮」，「我們必須進行巨額投資，我們也需要時間來完成這項工作」。目前唯一一家在委國擁有業務的美國石油巨擘雪佛龍副董事長尼爾森表示，該公司已準備好大幅提高在委國的石油開採量，目前該國石油日產量約24萬桶，未來18至24個月內產量可能增加約50%。

針對川普支持者在內的各界，將川普的軍事干預手段評為強奪他國自然資源，川普將此包裝成推翻對美國具有國安威脅的馬杜羅政權，還強調若不這麼做，中國或俄羅斯勢力就會進入委國，「我們已告訴中俄，我們相處得很好，我很喜歡你們，但我們不希望你們出現在那裡（委國）」。不過，川普強調，美國對於做生意態度開放，中俄都可以向美國購買石油。

此外，美國駐哥倫比亞最高階外交官麥納瑪拉等官員9日訪問委國，就2019年關閉駐委大使館以來得重啟事宜進行評估，只要川普點頭，就會恢復美委外交關係。卡拉卡斯當局也表示將作出對等回應，派遣代表團前往華府。

