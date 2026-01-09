怒轟美媒報導嚴重失真 范斯：ICE遭襲開槍是正當防衛

美國副總統范斯在記者會上，表達對於新聞媒體歪曲事實的不滿。（圖片擷取自FB/@Heavy-Weather Fashion ）

美國副總統范斯（JD Vance）今天在白宮記者會一開場就火力全開，點名包括CNN在內媒體，痛批明尼蘇達州明尼阿波利斯市移民與海關執法局（ICE）幹員開槍事件的報導「嚴重失真」，甚至危及第一線執法人員安全。

范斯當場朗讀CNN新聞標題，批評事件描述為「ICE執法人員開槍打死美國公民，引發公眾憤怒」，卻刻意淡化背景，他強調，這起事件本質是「對聯邦執法人員的襲擊」，不只是對個人，更是對法治與公共秩序的挑戰，部分媒體以情緒化敘事誤導輿論。

他進一步指出，涉案ICE執法人員半年前曾在執法中遭車輛拖行、腿部縫合33針，幾乎喪命，「一個差點被車撞死的人，面對有人駕車衝來，難道不會高度警戒？」范斯認為媒體忽略這一關鍵背景，導致外界誤判執法人員動機。

范斯提到涉案女子當時正在干擾執法行動，且疑似與針對ICE的左翼激進分子有關，該網絡長期透過騷擾、肉搜與肢體衝突阻撓執法，他直言，若媒體要談事實，就該完整呈現，而非選擇性敘事。

最後，范斯重申總統與政府對ICE及全體執法人員的支持，直斥部分媒體反覆散布「無辜女性遭槍擊」的說法是謊言，執法人員開槍屬正當防衛。不過，這番言論引發外界激烈討論。

Vice President JD Vance on the ICE shooting in Minneapolis:



"The reason this woman is dead is because she tried to ram somebody with her car and that guy acted in self-defense." pic.twitter.com/uVYbVvZ5Gc — The American Conservative （@amconmag） January 8, 2026

