美軍兩大反艦神器盯場！俄核潛艦不敢妄動 眼睜睜看「馬利內拉號」被扣

美軍出動AC-130J「幽靈騎士」砲艇機（左）、P-8海神式巡邏機（右）等反潛神器，俄核潛艦只能眼睜睜看「馬利內拉號」被扣押。（合成圖）

原名「貝拉一號」（Bella-1）的假旗油輪「馬利內拉號」（Marinera），上月在加勒比海拒絕美國海岸防衛隊登船檢查，掉頭逃向大西洋，逃到冰島海域時獲俄核潛艦護航，不過美軍出動AC-130J「幽靈騎士」砲艇機、P-8海神式巡邏機等反潛神器，加上英國空軍支援，俄潛艦只能眼睜睜看「馬利內拉號」被扣押。

綜合外媒報導，「貝拉一號」上月在加勒比海拒絕美海岸防衛隊登船檢查，掉頭逃向大西洋，在這兩週亡命期間，該油輪多次打出俄羅斯牌，包括漆上俄國國旗、透過無線電聲稱獲莫斯科授權航行，並以新船名「馬利內拉號」登記於俄羅斯官方船籍，俄羅斯不但透過外交管道要求美停止追捕外，還派遣軍艦支援，傳出俄軍出動核潛艦「別爾哥羅德號」（Belgorod，K-329）為其護航。

請繼續往下閱讀...

不過美軍派遣AC-130J「幽靈騎士」砲艇機、P-8海神式巡邏機掩護登船，英國皇家空軍也起飛RC-135「鉚接」電子偵察機（Rivet Joint）支援，最後順利扣押「馬利內拉號」。

P-8海神式巡邏機具全面反潛能力，是集遠程反潛偵蒐與獵殺一體的空中平台；而AC-130J「幽靈騎士」砲艇機則擁有30鏈砲、105公厘砲，同時可搭載GBU-39小直徑炸彈、GBU-69小型滑翔炸彈、AGM-114地獄火飛彈、AGM-176「獅鷲」輕型戰術飛彈等精準武器，火力強大，近年來美軍將其整合「魚叉」飛彈強化反艦能力。

在美軍強大反潛能力之前，俄潛艦不敢輕舉妄動，只能眼睜睜看美方登上「馬利內拉號」檢查並扣押。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法