中國穩居柬埔寨最大投資來源國 建海軍基地、運河引國際警戒

由中國出資升級的柬埔寨雲壤海軍基地於2025年完工。圖為中國海軍軍官去年4月出席雲壤基地啟用儀式。（美聯社）

中媒報導，中國去年持續穩居柬埔寨最大投資來源國地位。由中國出資升級的柬埔寨雲壤（Ream）海軍基地去年完工，加上長達180公里、由中國企業BOT的德崇扶南運河（Funan Techo Canal），令美國、越南憂心中國將增加對柬國影響力與在南海的軍事力量。

中新社報導，柬埔寨發展理事會5日發布的報告顯示，2025年，柬埔寨發展理事會共批准630項投資計畫，協議投資總額達100億美元（約新台幣3145億元）。報告稱，去年獲准的投資計畫預計可為柬國創造逾43萬個就業機會，計畫數量和投資總額較去年同期分別增加52%和45%。

然而官方統計顯示，中國是柬埔寨最大外資來源國，2025年來自中國的投資佔柬國投資總額比例逾54%。報告也顯示，去年柬埔寨批准的投資計畫主要集中在製造業、基礎設施、旅遊業以及農業和農產品加工業等領域。計畫主要分布於首都金邊、沿海地區施亞努省（Preah Sihanouk），以及柬越邊境省份柴楨（Svay Rieng）等地。

與此同時，柬埔寨最新基礎建設、由中國出資的雲壤（Ream）海軍基地擴建和翻新工程去年4月正式完工。它位於柬埔寨南部暹羅灣（Gulf of Thailand）施亞努港以南30公里，距離越南富國島僅28公里。透過兩國簽訂的秘密協議，雲壤海軍基地成為繼非洲吉布地之後，中國除南海島礁之外的第二個海外軍事設施建設。

除軍事基地，中國也透過另一項最新投資建設進一步控制柬埔寨經濟命脈。中國路橋工程（CRBC）2024年斥資17億美元開工建造德崇扶南運河，長達180公里的運河將連結首都金邊與暹羅灣，是中國「一帶一路」倡議的一環，預計2028年完工。外媒指出，運河建成後的20至40年內，柬國政府很可能將無法干預運河運作。

越南研究員范文律（Phạm Văn Luật）在「法律雜誌」（Luat Khoa Magazine）指出，中資建設的雲壤港與運河，就像中共透過「一帶一路」在全球獲得使用權的數百個港口一樣，皆有「軍民」兩用特性，於和平時期是商業中心，戰時可立即轉變為軍事用途。

