委內瑞拉總統遭美國綁架！歐盟樂見馬杜羅下台：但須遵守國際法

委內瑞拉總統馬杜羅（圖）遭美國活抓，巴西總統盧拉形容有如「綁架」。（路透檔案照）

美國總統川普（Donald Trump）稍早宣布，美軍今天已在大規模攻擊行動中逮捕委內瑞拉總統馬杜羅。歐洲聯盟（EU）呼籲各方「克制」並遵守國際法。

法新社報導，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話後，於社群媒體平台X發文表示：「歐盟已多次聲明馬杜羅（Nicolas Maduro）缺乏正當性，也強烈支持（委內瑞拉）政權能和平轉移。」

請繼續往下閱讀...

但她進一步寫道：「無論在任何情況下，國際法的原則及聯合國（UN）憲章都必須遵守。我們呼籲克制。」

卡拉斯還說，歐盟正在密切關注快速變化的情勢，她已與歐盟派往委內瑞拉的特使通話，以歐盟公民的安全為「最優先事項」。

歐盟並未承認2024年委內瑞拉總統大選具爭議性的結果，馬杜羅在這場選舉連任成功取得第3個任期。歐盟也以破壞委內瑞拉民主為由，對數十名委國官員實施制裁。

然而，歐盟並未如美國正式承認委內瑞拉反對派總統候選人龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）是合法的國家領袖。龔薩雷茲是在委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）遭到禁止參加總統大選後，在最後一刻代替她出征。

選後龔薩雷茲已逃離委內瑞拉，來到西班牙首都馬德里。馬杜羅今天傳出遭到美國逮捕後，西班牙已提議擔任調解人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法