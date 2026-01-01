中國「假道士」AI算命騙局5萬多人受害 詐約1345萬

中國以「算命改運」的詐團用AI算命，5萬多人受騙。廟宇上香示意照。（歐新社）

中國近日爆出一起驚人詐騙案，一名自稱網路算命的「道士」的團夥，在短影音平台上以「八字算命改運」吸引大量網民上鉤，實際上背後利用AI配合話術，加上假冒宗教術語誘使受害者付費，短短半年內約5萬多人上當，涉案金額高達300餘萬元人民幣（約新台幣1345萬元），引發社會對AI詐騙猖獗的新警覺。

綜合中媒報導，警方指出，一名30多歲男子今年在社群平台看見一段算命影片後被吸引，留言後獲對方回覆「不是你的」，隨即被引導添加微信。對方自稱「道士」，以「緣主」稱呼客戶，索取姓名、生辰八字等個資，並收取68元人民幣作為「卦金」（約新台幣305元），隨後提供一張難以辨識的「運勢圖」，稱其財運不佳、感情不順，要請「轉運符」才能改善，誘使該名男子再支付588元「功德金」（約新台幣元2637元），結果拿到的符不過是一張普通打印紙。

請繼續往下閱讀...

類似受害者不在少數，警方發現這個號稱「道士」的詐騙集團其實根本沒有真正的宗教背景，成員包括無業人士、兼職工作者、應屆畢業生甚至未成年，透過分工精細的話術組、技術組等流水線式運作，靠AI等工具生成內容應對受害者提問，營造專業假象以誘騙金錢。

上海法院審理後，一審判決該詐騙案主犯黃某獲刑六年，李某獲刑四年並處罰金。警方提醒，類似以算命、改運等名義的網絡服務極易成為詐騙管道，尤其結合AI手法後更具迷惑性，民眾務必提高警惕，不要輕易提供個資或付費，以免財產損失。

隨著AI技術廣泛應用於各類詐騙手法，各國專家也警告這類詐騙正快速演變，使用者需加強防詐意識，以免成為下一個受害者。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

