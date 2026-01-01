遊韓注意！超多人吃完「這食物」上吐下瀉 網友警告別碰

近日不少赴韓旅遊的遊客，在吃完「烤貝、貝類海鮮或牡蠣」等海鮮後，出現嘔吐、腹瀉等症狀；示意圖。（彭博）

不少人到韓國旅遊想嘗試鮮食，但近期有不少網友在社群上說，吃完「烤貝、貝類海鮮或牡蠣」等海鮮，出現嘔吐、腹瀉等狀況，甚至需送醫急診。其中一名網友分享一家四口在釜山吃烤扇貝，先後出現上吐下瀉症狀，還接連跑不同醫院急診，醫藥費支出驚人，讓她直呼「真的嚇到了」，也呼籲未來要前往韓國的旅客，要留意海鮮熟度與飲食風險。

網友在臉書社團「韓國旅遊問題免費幫幫幫」發文指出，12月25日當天，他們一家到青沙浦一家烤扇貝餐廳用餐，店內客滿而且也有其他台灣遊客，便放下戒心。沒想到當晚7點左右，先生率先出現腹瀉、嘔吐症狀，隨後她也開始劇烈不適，兩人只好緊急到附近醫院急診就醫，輾轉送醫後僅接受點滴與藥物治療，但症狀並未明顯改善。

更令人崩潰的是，隔天晚上孩子也陸續出現嘔吐、腹瀉狀況，所幸當時已移動到首爾，在房東協助下叫救護車送醫急診，院方安排超音波檢查、注射止吐止瀉針與點滴，才緩解。原PO也補充，雖然韓國救護車不用費用，但事後結算醫療費用也是非常驚人，光是女兒就需新台幣1萬2000元，兒子更高達約1萬7000元，大人的醫藥費一個人也須5000多，讓網友直呼「如果不是有旅平險，真的出來玩錢都花在醫藥費上面了」。

對此，原PO建議網友，未來到韓國用餐可以讓這些生食再烤熟一點，如果帶孩子還是先不要或是少碰這一類的食物，畢竟因為看醫生身體不舒服真的是會影響在國外旅遊的好心情，後面也沒有健康的腸胃可以吃更多好吃的食物了。

貼文曝光後，引來網友關注和討論， 不少網友留言說，「近期很多人吃烤貝中獎，這次去完全不敢碰」、「最近幾天滑社群一堆文章去韓國上吐下瀉，多到誇張」、「旅行最容易出事的通常是扇貝，所以旅行我都不吃」。

