元旦傳交通事故！ 日本埼玉JR電車與小客車相撞 現場慘況曝

JR東日本今（1）日下午表示，一列行經埼玉縣的宇都宮線電車，在新白岡站與久喜站之間的一處平交道路口，與一輛小客車發生相撞。（圖擷取自@GOD_MY_Official 社群平台「X」）

JR東日本今（1）日下午表示，一列行經埼玉縣的宇都宮線電車，在新白岡站與久喜站之間的一處平交道路口，與一輛小客車發生相撞，導致部分車廂脫軌，小客車則嚴重受損，駕駛受傷送醫，已被緊急送醫救治，電車工作人員與乘客則無人受傷，目前宇都宮線部分路段暫停營運，尚不確定何時恢復運行。

綜合日媒報導，埼玉縣久喜警察局署、消防局表示，他們在日本當地時間下午2點20分（台灣時間下午1點20分）左右接獲通報，新白岡站與久喜站之間發生一起交通事故，一輛小客車與電車發生相撞，小客車車輛幾乎全毀，車內男性司機當場受傷，所幸送醫前意識清醒；至於電車上乘客無人受傷，並在事後被全數安全撤離現場。

JR東日本指出，受到這起事故影響，宇都宮線東京站至宇都宮站、湘南新宿Lin的新宿站以北的2路線，目前都暫時停駛，不確定何時能恢復運行。

