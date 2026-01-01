為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗1名安全部隊成員抗議中喪生 7名疑與敵對組織相關人員遭捕

    2026/01/01 16:39 編譯謝宜哲／綜合報導
    1名伊朗安全部隊成員在上週爆發的抗議活動中喪生。圖為抗議民眾。（美聯社）

    1名伊朗安全部隊成員在上週爆發的抗議活動中喪生。圖為抗議民眾。（美聯社）

    《伊朗國家電視台》今（1）日引述一位官員的話稱，1名伊朗安全部隊成員在上週爆發的抗議活動中喪生。伊朗媒體《塔斯尼姆通訊社》則說，7名據稱與敵視伊朗組織有關聯的人員被捕，他們受命將示威活動演變為暴力事件。

    根據《法新社》報導，《伊朗國家電視台》引述洛雷斯坦省（Lorestan ）副省長普拉利（Said Pourali）的話說，1名來自庫赫達什特市（Kouhdasht）的21歲巴斯基民兵成員，去年12月31日在維護公共秩序時被暴徒殺害。這是自去年12月28日抗議活動開始後，官方確認的首例死亡事件。

    普拉利還表示，有13名警察和巴斯基民兵成員在庫赫達什特的示威活動中，被人們投擲的石塊擊傷。

    抗議活動最初在伊朗首都德黑蘭以和平方式展開，當地商戶因生活成本高昂和經濟停滯而罷工。隨後至少10所大學的學生於去年12月30日加入抗議，抗議活動蔓延至其他城市。

    伊朗總檢察長指出，和平的經濟抗議活動是合法的，但任何企圖製造不安全感的行為都將遭到「果斷回應」。

    另外《塔斯尼姆通訊社》聲稱，7名疑似與敵視伊朗組織有關連的人員遭捕，據稱組織總部設在美國和歐洲。該媒體沒有透露，關於他們被捕的具體時間。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播