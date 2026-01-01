伊朗1名安全部隊成員抗議中喪生 7名疑與敵對組織相關人員遭捕

1名伊朗安全部隊成員在上週爆發的抗議活動中喪生。圖為抗議民眾。（美聯社）

《伊朗國家電視台》今（1）日引述一位官員的話稱，1名伊朗安全部隊成員在上週爆發的抗議活動中喪生。伊朗媒體《塔斯尼姆通訊社》則說，7名據稱與敵視伊朗組織有關聯的人員被捕，他們受命將示威活動演變為暴力事件。

根據《法新社》報導，《伊朗國家電視台》引述洛雷斯坦省（Lorestan ）副省長普拉利（Said Pourali）的話說，1名來自庫赫達什特市（Kouhdasht）的21歲巴斯基民兵成員，去年12月31日在維護公共秩序時被暴徒殺害。這是自去年12月28日抗議活動開始後，官方確認的首例死亡事件。

請繼續往下閱讀...

普拉利還表示，有13名警察和巴斯基民兵成員在庫赫達什特的示威活動中，被人們投擲的石塊擊傷。

抗議活動最初在伊朗首都德黑蘭以和平方式展開，當地商戶因生活成本高昂和經濟停滯而罷工。隨後至少10所大學的學生於去年12月30日加入抗議，抗議活動蔓延至其他城市。

伊朗總檢察長指出，和平的經濟抗議活動是合法的，但任何企圖製造不安全感的行為都將遭到「果斷回應」。

另外《塔斯尼姆通訊社》聲稱，7名疑似與敵視伊朗組織有關連的人員遭捕，據稱組織總部設在美國和歐洲。該媒體沒有透露，關於他們被捕的具體時間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法