為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    年尾展開全國突襲！ 土耳其逮捕125名疑似伊斯蘭國成員

    2026/01/01 12:39 編譯謝宜哲／綜合報導
    土耳其去年12月31日展開打擊疑似「伊斯蘭國」成員行動，共逮捕125人。圖為土耳其憲兵特種部隊。（路透）

    土耳其去年12月31日展開打擊疑似「伊斯蘭國」成員行動，共逮捕125人。圖為土耳其憲兵特種部隊。（路透）

    土耳其去年12月31日在全國展開打擊疑似「伊斯蘭國」成員的行動，在25個省同時展開突襲，共逮捕125人。

    根據《美聯社》報導，土耳其內政部長耶利卡亞（Ali Yerlikaya）表示，此次突襲行動由警察和憲兵部隊協調，在伊斯坦堡、安卡拉、伊茲密爾（Izmir）、布爾薩（Bursa）和亞洛瓦（Yalova）等地展開。

    耶利卡亞在社交媒體上表示「那些企圖破壞我們的兄弟情誼、團結和凝聚力的人；那些試圖利用我們的信仰、攻擊我們的價值觀的人，必將面對我們國家的力量和我們民族的團結。」

    值得注意的是，土耳其之前也在各地進行突襲行動，逮捕數百名「伊斯蘭國」嫌疑人，旨在防止聖誕節和新年期間可能發生的襲擊。

    在去年12月29日的突擊行動中，執行任務的警察在亞洛瓦遭到1名疑似「伊斯蘭國」小組的成員開火。衝突造成6名「伊斯蘭國」嫌疑人和3名警察死亡。

    另有8名警察和1名夜間保全在安全部隊突襲1處用作藏身處的房屋時受傷。土耳其稱所有武裝份子均為土耳其公民。

    「伊斯蘭國」在土耳其發動過一系列致命攻擊，其中最引人注目的是2017年1月1日新年慶祝活動期間發生在伊斯坦堡1家夜總會的槍擊案，共造成39人死亡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播