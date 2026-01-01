年尾展開全國突襲！ 土耳其逮捕125名疑似伊斯蘭國成員

土耳其去年12月31日展開打擊疑似「伊斯蘭國」成員行動，共逮捕125人。圖為土耳其憲兵特種部隊。（路透）

土耳其去年12月31日在全國展開打擊疑似「伊斯蘭國」成員的行動，在25個省同時展開突襲，共逮捕125人。

根據《美聯社》報導，土耳其內政部長耶利卡亞（Ali Yerlikaya）表示，此次突襲行動由警察和憲兵部隊協調，在伊斯坦堡、安卡拉、伊茲密爾（Izmir）、布爾薩（Bursa）和亞洛瓦（Yalova）等地展開。

耶利卡亞在社交媒體上表示「那些企圖破壞我們的兄弟情誼、團結和凝聚力的人；那些試圖利用我們的信仰、攻擊我們的價值觀的人，必將面對我們國家的力量和我們民族的團結。」

值得注意的是，土耳其之前也在各地進行突襲行動，逮捕數百名「伊斯蘭國」嫌疑人，旨在防止聖誕節和新年期間可能發生的襲擊。

在去年12月29日的突擊行動中，執行任務的警察在亞洛瓦遭到1名疑似「伊斯蘭國」小組的成員開火。衝突造成6名「伊斯蘭國」嫌疑人和3名警察死亡。

另有8名警察和1名夜間保全在安全部隊突襲1處用作藏身處的房屋時受傷。土耳其稱所有武裝份子均為土耳其公民。

「伊斯蘭國」在土耳其發動過一系列致命攻擊，其中最引人注目的是2017年1月1日新年慶祝活動期間發生在伊斯坦堡1家夜總會的槍擊案，共造成39人死亡。

